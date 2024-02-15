Во Всемирном банке подсчитали, сколько средств нужно для восстановления Украины после войны — Finance.ua

Во Всемирном банке подсчитали, сколько средств нужно для восстановления Украины после войны Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Во Всемирном банке подсчитали, сколько средств нужно для восстановления Украины после войны

Общая стоимость восстановления и отстройки Украины после войны выросла до 486 млрд долларов. Год назад стоимость оценивалась в 411 млрд долларов.

Об этом свидетельствует обновленный отчет RDNA3, обнародованный Всемирным банком.

«По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и отстройки в Украине составляет $486 миллиардов в течение следующего десятилетия. Эта цифра выше потребностей, оцененных в $411 миллиардов год назад», — сказано в отчете.

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Прямой ущерб Украины от российской агрессии сейчас достиг почти 152 млрд долларов. Наиболее пострадавшие отрасли — жилищное строительство, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС и гидроэлектростанции в июне 2023 года привело к значительным негативным последствиям для окружающей среды и сельского хозяйства, а также обострило проблемы, с которыми уже столкнулись люди, пытаясь обеспечить доступ к жилью, воде, продуктам питания и медицинским услугам.

Только в этом году Украине понадобится около 15 млрд долларов для первоочередных задач реконструкции и восстановления.

Самые высокие потребности в восстановлении и реконструкции:

жилье (17% от общего количества);

транспорт (15%);

торговля и промышленность (14%);

сельское хозяйство (12%);

энергетика (10%);

социальная защита (9%).

Наибольший ущерб сконцентрирован в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях.

Сколько денег Украина получила на восстановление

Около 5,5 млрд долларов Украина получила от международных партнеров. Около 9,5 млрд долларов еще не профинансировано.

Напомним, по данным КSE Institute, сумма ущерба инфраструктуры Украины в результате по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долларов. На первом месте по сумме ущерба остается жилищный фонд. Прямой ущерб от разрушений этих объектов оценивается в $58,9 млрд. По сравнению с отчетом на конец 2023 года эта сумма увеличилась на $4,8 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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