Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика) — Finance.ua

Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика) Сегодня 09:04 — Казна и Политика

Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)

Сегодня доля расходов государства в экономике — 72−75% процентов, фактически мы живем в стране, где три четвертых средств с начала года в экономику направляет государство и определяет сектора. До войны была другая пропорция: всего треть составляли государственные расходы в ВВП.

Об этом рассказал Григорий Кукуруза, партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook на конференции FinYear , которая прошла 16 февраля в Киеве.

Сейчас мы находимся на уровне 2020 года — 180 млрд.

Как отметил Григорий Кукуруза, расходы идут в основном на оборону. Если ситуация будет ухудшаться, то будут урезаться пороговые выплаты и обслуживание внешнего долга, а также социальные выплаты и зарплаты.

В декабре Украина получила 5 млрд финансирования, в 2022 году — 32 млрд долл., в 2023 году — 42 млрд дол.

Сейчас наш экспорт существенно дешевле импорта. И пока ситуация по фьючерсам не показывает изменений.

Почему мы были ослаблены:

Логистика. От 60% всегда шло через морские порты. Они были заблокированы во время войны, сейчас пошло постепенное разблокирование.

По импорту Украина вернулась на довоенный уровень.

Заработная плата и уровень безработицы

В 2022 году средняя заработная плата просела до 14,9 тыс. грн, в 2023 году она поднялась до уровня 17,2 тыс. грн, в 2024 году держится на уровне 20,8 тыс. грн.

Уровень безработицы постепенно снижается и в настоящее время составляет 16,1%. В 2022 году уровень безработицы достигал 32%.

Структура рабочей силы

В 2023 году в Украине было официально привлечено 9,7 млн (за границу выехало рабочей силы 2,5 млн).

В частном секторе привлечено 6,5 млн рабочей силы. Госслужащие составляют 0,2 млн, ФЛП — 2,0 млн, а Силы обороны — 1 млн человек.

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