Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика) — Finance.ua
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Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)

Казна и Политика
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Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)
Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)
Сегодня доля расходов государства в экономике — 72−75% процентов, фактически мы живем в стране, где три четвертых средств с начала года в экономику направляет государство и определяет сектора. До войны была другая пропорция: всего треть составляли государственные расходы в ВВП.
Об этом рассказал Григорий Кукуруза, партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook на конференции FinYear, которая прошла 16 февраля в Киеве.
Сейчас мы находимся на уровне 2020 года — 180 млрд.
Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)
Как отметил Григорий Кукуруза, расходы идут в основном на оборону. Если ситуация будет ухудшаться, то будут урезаться пороговые выплаты и обслуживание внешнего долга, а также социальные выплаты и зарплаты.
Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)
В декабре Украина получила 5 млрд финансирования, в 2022 году — 32 млрд долл., в 2023 году — 42 млрд дол.
Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)
Сейчас наш экспорт существенно дешевле импорта. И пока ситуация по фьючерсам не показывает изменений.
Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)
Почему мы были ослаблены:
Логистика. От 60% всегда шло через морские порты. Они были заблокированы во время войны, сейчас пошло постепенное разблокирование.
По импорту Украина вернулась на довоенный уровень.
Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)

Заработная плата и уровень безработицы

Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)
В 2022 году средняя заработная плата просела до 14,9 тыс. грн, в 2023 году она поднялась до уровня 17,2 тыс. грн, в 2024 году держится на уровне 20,8 тыс. грн.
Уровень безработицы постепенно снижается и в настоящее время составляет 16,1%. В 2022 году уровень безработицы достигал 32%.
Как изменилась структура экономики Украины во время войны (инфографика)

Структура рабочей силы

В 2023 году в Украине было официально привлечено 9,7 млн (за границу выехало рабочей силы 2,5 млн).
В частном секторе привлечено 6,5 млн рабочей силы. Госслужащие составляют 0,2 млн, ФЛП — 2,0 млн, а Силы обороны — 1 млн человек.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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