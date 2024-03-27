В Брюсселе обнаружили еще 5 млрд евро прибыли от российских активов — Finance.ua

В Брюсселе обнаружили еще 5 млрд евро прибыли от российских активов Сегодня 11:13 — Казна и Политика

В Брюсселе обнаружили еще 5 млрд евро прибыли от российских активов

Еврокомиссия считает 5 млрд евро прибыли, полученной в 2022—2023 годах от замороженных российских активов в депозитарии Euroclear, буфером, который позволяет покрыть текущие и потенциальные судебные иски в россии и других странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico

Поскольку Украина отчаянно нуждается в деньгах на боеприпасы, Еврокомиссия наконец-то предложила использовать 90% доходов от замороженных российских активов для покупки оружия для Киева. Это сумма от 2,5 до 3 млрд евро в год.

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Но блок ограничивается доходами, полученными после 15 февраля 2024 г., даты, когда первая часть предложения была одобрена странами ЕС. Прибыль, полученная до настоящего момента, останется в Euroclear, брюссельском депозитарии ценных бумаг.

Клиринговая палата выступает в качестве хранителя активов на общую сумму 37,6 триллиона евро, которые приносят прибыль. Из этой суммы 192 млрд евро — это российские государственные активы, которые были заморожены вскоре после начала войны в феврале 2022 года.

По мнению Еврокомиссии, 5 млрд евро, удержанные Euroclear, являются буфером, позволяющим уплатить текущие и потенциальные судебные тяжбы в россии и других странах.

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«Прибыль за 2022−2023 годы, связанная с российскими иммобилизованными активами, отделена от прибыли, полученной в рамках „обычного бизнеса“, — заявила Euroclear в письменном ответе Politico. — Мы не распределяем эту прибыль среди акционеров и сохраняем ее до тех пор, пока не будут даны дальнейшие указания».

Средства предназначены для «расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг… из-за войны в Украине», говорится в предложении ЕС, которое еще не обнародовано.

Позиция Украины

По состоянию на февраль российские компании подали в россии 94 иска с требованием вернуть деньги компании Euroclear, действующей в соответствии с бельгийским законодательством, после того, как их инвестиции и прибыль в Европе были заморожены, сообщил бельгийский чиновник, знакомый с ходом разбирательства и говоривший в условиях анонимности.

Украина не верит в этот аргумент, а министр юстиции Денис Малюська назвал его «ошибкой» во время дискуссии в Брюсселе на прошлой неделе.

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«Я никогда не слышал, что 5 миллиардов евро — это буфер для Euroclear», — сказал Малюська, отвечая на вопрос Politico. По его словам, это слишком большая сумма денег, чтобы быть буфером для любого потенциального судебного процесса. Украинские официальные лица заявили, что эта сумма также не соответствует тому факту, что Euroclear понесла потери дохода всего в 34 млн евро в результате прямых последствий войны, заявила генеральный директор компании Лив Мострей.

Но эксперты по правовым вопросам отметили, что конфискация прибыли задним числом была бы юридическим минным полем — и это объясняет, почему предложение Еврокомиссии не распространяется на доходы, полученные в 2022 и 2023 годах.

«Существуют очень ограниченные обстоятельства, при которых правила могут применяться задним числом», — сказал Малюська.

Предложение Еврокомиссии

Юридический текст включает в себя несколько других уступок для Euroclear. Согласно документу, финансовое учреждение может бессрочно удерживать 3% выручки «для обеспечения эффективности своей работы».

Помимо денежной суммы в 5 млрд евро Euroclear может воспользоваться страховой сетью в размере 10% прибыли, полученной после 15 февраля 2024 года, как дополнительная гарантия. В крайнем случае, финансовое учреждение может попросить ЕС дополнить эту сумму.

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По словам представителя ЕС, если юридические риски не материализуются до 2027 года, Euroclear должен передать ЕС 10% страховку, но не 5 млрд евро прибыли, полученной в 2022 и 2023 годах.

Напомним, львиная доля замороженных российских активов находится в Бельгии в депозитарии Euroclear.

Лидеры стран ЕС в первый день саммита 21 марта обсуждали вопросы направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.

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По итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС открыли путь к использованию части доходов от замороженных российских активов для финансирования военной техники для Украины.

«Мы можем рассчитывать на сбор около 3 млрд евро в 2024 году и аналогичные суммы в последующие годы», — сказала фон дер Ляен.

Она отметила, что «существует сильная поддержка использования „прибыли“ в военных целях Украины».

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