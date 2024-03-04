На восстановление уже направили около 30 млрд грн конфискованных в Украине активов рф — Finance.ua

На восстановление уже направили около 30 млрд грн конфискованных в Украине активов рф Сегодня 20:41 — Казна и Политика

На восстановление уже направили около 30 млрд грн конфискованных в Украине активов рф

В 2023 году на нужды восстановления правительством было использовано около 30 млрд грн конфискованных в Украине российских активов.

Об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В прошлом году мы использовали около 30 млрд грн конфискованных в Украине российских активов; это от российских банков и предприятий. Сейчас АРМА выставляет на продажу яхту Медведчука, и средства от этой продажи будут поступать в государственный Фонд восстановления и использоваться для восстановления Украины», — сказал Шмыгаль.

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Он напомнил, что Украина совместно со Всемирным банком проводят оценку ущерба в результате российской агрессии.

«Общая сумма ущерба и потерь оценена в третьем отчете Всемирного банка на сумму 499 млрд долл.», — сказал Шмыгаль.

По его словам, финансовая потребность на восстановление Украины составляет почти 486 млрд долл., 15 млрд долл. — это потратить на «скорейшее восстановление».

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Напомним, по результатам обновленной «Быстрой оценки причиненного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA3)» по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и отстройки Украины в ближайшие 10 лет составляет 486 млрд долл. США.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко ранее заявлял , что восстановление Украины — это два больших трека. Один касается послевоенного восстановления. Он требует колоссальных сумм, поскольку прямой ущерб от российской агрессии составляет около 750 млрд долл., а с учетом косвенного ущерба сумма достигает около триллиона.

Еще один трек — план так называемого скорейшего восстановления (Fast Recovery Plan). Там идет речь о сумме около 15 млрд долл. Именно для него предлагается использовать доходы от замороженных на Западе российских активов.

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Укрінформ По материалам:

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