Дания выделила еще почти 1,5 млн долларов на помощь в восстановлении Украины — Finance.ua

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Дания выделила еще почти 1,5 млн долларов на помощь в восстановлении Украины

Казна и Политика
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Дания выделила еще почти 1,5 млн долларов на помощь в восстановлении Украины
Дания выделила еще почти 1,5 млн долларов на помощь в восстановлении Украины
Правительство Дании выделило дополнительный грант в размере 10 млн датских крон (1,45 млн долларов) для укрепления датско-украинского муниципального сотрудничества по восстановлению Украины.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Дании.
Денежные средства пойдут на сотрудничество между муниципалитетами Орхуса и Копенгагена и украинскими городами Львов, Киев и Николаев.
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«Речь идет, например, о распространении датского опыта в области более чистой воды и более стабильной энергетики для украинских муниципалитетов», — говорится в сообщении.
Весной 2023 года Украина и Дания решили, что датская поддержка восстановления через Фонд Украины должна включать датские муниципалитеты, которые, сотрудничая с украинскими муниципалитетами-партнерами, могут внести конкретный вклад в восстановление и развитие украинских местных громад.
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Первоначальный диалог между датскими и украинскими партнерами летом и осенью 2023 года продемонстрировал большой взаимный интерес к сотрудничеству, и незадолго до начала года был утвержден четырехлетний проект стоимостью 20 млн датских крон.
Муниципалитеты определили ряд возможных сфер сотрудничества: энергоэффективность, водоснабжение, городское развитие/адаптация к климату, содействие созданию рамочных условий для частного сектора, лечение ветеранов и людей с ограниченными возможностями/травмами, а также привлечение молодежи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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