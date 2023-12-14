Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро

Казна и Политика
17
Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро
Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро
Правительство Дании предоставит Украине примерно один миллиард евро (около 7,5 миллиарда датских крон) помощи.
Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами государств Норвегии, Финляндии, Исландии и Швеции, сообщает датское общественное телевидение.
Читайте также
Правительство Дании представит новый пакет помощи Украине в датском парламенте.
Стоимость пакета составит около одного миллиарда евро — около 7,5 миллиарда датских крон — и будет включать боеприпасы, танки и беспилотники.
«Мы находимся на критическом этапе войны, и мы должны гарантировать, что у Украины есть все необходимое для продолжения борьбы. Именно поэтому мы работаем с партнерами и союзниками для долгосрочной безопасности для Украины», — заявила Мэтте Фредериксен.
Читайте также
Также она сообщила, что Дания планирует предоставить Украине 8 млрд евро помощи Украине в течение нескольких лет, а также самолеты F-16 вместе с союзниками.
Фредериксен добавила, что путин не должен выиграть эту войну и, что страны Европы стойко стоят вместе с Украиной.
Напомним, Норвегия выделит Украине 1,8 миллиарда долларов помощи до конца этого года и продолжит поддержку страны с первых месяцев 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.