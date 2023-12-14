Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро — Finance.ua

Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро

Правительство Дании предоставит Украине примерно один миллиард евро (около 7,5 миллиарда датских крон) помощи.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами государств Норвегии, Финляндии, Исландии и Швеции, сообщает датское общественное телевидение.

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Правительство Дании представит новый пакет помощи Украине в датском парламенте.

Стоимость пакета составит около одного миллиарда евро — около 7,5 миллиарда датских крон — и будет включать боеприпасы, танки и беспилотники.

«Мы находимся на критическом этапе войны, и мы должны гарантировать, что у Украины есть все необходимое для продолжения борьбы. Именно поэтому мы работаем с партнерами и союзниками для долгосрочной безопасности для Украины», — заявила Мэтте Фредериксен.

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Также она сообщила, что Дания планирует предоставить Украине 8 млрд евро помощи Украине в течение нескольких лет, а также самолеты F-16 вместе с союзниками.

Фредериксен добавила, что путин не должен выиграть эту войну и, что страны Европы стойко стоят вместе с Украиной.

Напомним, Норвегия выделит Украине 1,8 миллиарда долларов помощи до конца этого года и продолжит поддержку страны с первых месяцев 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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