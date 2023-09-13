Дания направит Украине $830 млн военной помощи — Finance.ua
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Дания направит Украине $830 млн военной помощи

Казна и Политика
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Дания направит Украине $830 млн военной помощи
Дания направит Украине $830 млн военной помощи
Дания предоставит Украине пакет военной помощи стоимостью 5,8 млрд датских крон ($830 млн).
Об этом сообщило Министерство обороны Дании, пишет The Guardian.
Помощь будет включать танки и боеприпасы к ним, боевые машины пехоты, зенитные пушки.
Предполагается, что из общей суммы 4,3 млрд крон будет выделено в этом году, 1,4 млрд крон — в следующем, 2024 году и 52 млн крон — в 2025 году.
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Как отмечается, это 12 и самый большой пакет помощи, который Дания предоставляет Украине за время полномасштабного вторжения рф.
«За более чем полтора года войны мы почти исчерпали запасы в области обороны. Поэтому сейчас рассматриваем более целенаправленные совместные закупки и международное сотрудничество, адаптированное к потребностям Украины здесь и сейчас», — сказал министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен.
Напомним, Всемирный банк предоставит более 100 тыс. семей в Украине помощь на проведение срочного ремонта жилья, поврежденного в результате российского вторжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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