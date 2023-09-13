Дания направит Украине $830 млн военной помощи — Finance.ua

Дания направит Украине $830 млн военной помощи Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Дания направит Украине $830 млн военной помощи

Дания предоставит Украине пакет военной помощи стоимостью 5,8 млрд датских крон ($830 млн).

Об этом сообщило Министерство обороны Дании, пишет The Guardian.

Помощь будет включать танки и боеприпасы к ним, боевые машины пехоты, зенитные пушки.

Предполагается, что из общей суммы 4,3 млрд крон будет выделено в этом году, 1,4 млрд крон — в следующем, 2024 году и 52 млн крон — в 2025 году.

Читайте также Украина получит 50 млрд евро для восстановления страны — Еврокомиссия

Как отмечается, это 12 и самый большой пакет помощи, который Дания предоставляет Украине за время полномасштабного вторжения рф.

«За более чем полтора года войны мы почти исчерпали запасы в области обороны. Поэтому сейчас рассматриваем более целенаправленные совместные закупки и международное сотрудничество, адаптированное к потребностям Украины здесь и сейчас», — сказал министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен.

Напомним, Всемирный банк предоставит более 100 тыс. семей в Украине помощь на проведение срочного ремонта жилья, поврежденного в результате российского вторжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.