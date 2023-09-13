Украина получит 50 млрд евро для восстановления страны — Еврокомиссия Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Украина получит 50 млрд евро для восстановления страны — Еврокомиссия

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о дальнейшей помощи Украине.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала во время выступления по итогам года на заседании Европарламента.

«В этом году мы предоставили Украине 12 млрд помощи, чтобы школы и больницы продолжали функционировать. Мы также будем усиливать производство вооружения, чтобы удовлетворять неотложные потребности Украины. Мы также смотрим в будущее, поэтому мы предложили дополнительные 50 млрд евро на следующие четыре года в инвестиции и реформы. Это поможет Украине отстроить свое будущее и превратиться в красивую, процветающую Украину», — заявила глава Еврокомиссии.

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Глава Европейской комиссии также добавила, что будущее Украины — это Европейский Союз.

«Мы не можем больше позволить, чтобы страна, которая является по духу европейской, оставалась за бортом. ЕС должен расшириться», — подчеркнула глава Европейской комиссии.

«Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах — и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства. Мы видим, каких успехов добилась Украина с момента присвоения ей статуса кандидата. И мы видим решительность других стран-кандидатов по проведению реформ», — добавила она.

Справка Finance.ua:

Европа впервые с начала войны существенно обогнала Соединенные Штаты в объемах обязательств по оказанию помощи Украине, общие обязательства Европы теперь вдвое больше, чем американские;

госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине бюджетом в 1 миллиард долларов;



власти Германии увеличат неотложную гуманитарную помощь Украине на 20 млн евро. Ее направят на подготовку к зимнему периоду.



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