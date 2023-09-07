США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен — Finance.ua

США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив про надання нового пакету допомоги Україні бюджетом у 1 мільярд доларів.

Про це Ентоні Блінкен заявив на пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою у Києві, передає Суспільне.

«Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом більш як 1 мільярд доларів. Він включає 665 мільйон доларів для цивільної безпеки. Загалом, ми передали її на понад 43 мільярди доларів, з початку російської агресії. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили забрали понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти які суттєво підсилять протиповітряну оборону зокрема», — сказав Ентоні Блінкен.

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За його словами ця допомога також включає додаткові 175 мільйонів доларів, що надасть значну підтримку українській протиповітряній обороні, яка є критично необхідною.

«Ще 100 мільйонів доларів США підуть на підтримку довгострокових військових потреб України, 300 мільйонів доларів США на підтримку правоохоронних органів, відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях», — сказав держсекретар США.

Довідка Finance.ua:

6 вересня до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Зокрема він відзначив значний прогрес у контрнаступі Сил оборони України;

від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів близько 100 мільярдів доларів допомоги.



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