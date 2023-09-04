США арештували російських активів на понад $1 млрд за кордоном — Finance.ua

США арештували російських активів на понад $1 млрд за кордоном Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

США арештували російських активів на понад $1 млрд за кордоном

З початку повномасштабної війни США арештували понад 1 мільярд доларів російських активів за кордоном.

«Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Ми заарештовували контрабандистів в Італії, Німеччині, Латвії. І ми висунули звинувачення відмивачам грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що немає місця, де можна сховатися», — сказала заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

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Офіс Монако керує робочою групою KleptoCapture — підрозділом, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів і пошуку їхніх прихованих активів по всьому світу. Монако заявила, що ці зусилля спираються на широку співпрацю з іноземними партнерами.

«Ми потребуємо співпраці з нашими міжнародними союзниками та партнерами, — сказала Монако. — Нам потрібна їхня співпраця в розслідуванні - і ми її отримуємо. Ми бачимо, що дійсно безпрецедентне, згуртоване міжнародне співтовариство об'єднується, щоб ізолювати путінський режим, засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу».

Минулого року Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер-яхту вартістю 300 мільйонів доларів, яка належала олігарху Сулейману Керімову. Згідно з повідомленням Мін'юсту, судно було конфісковано на підставі ймовірного порушення американського законодавства, зокрема Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відмивання грошей і змови.

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Міністерство юстиції також запросило конфіскацію яхти вартістю 90 мільйонів доларів біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Віктору Вексельбергу. У цьому випадку йшлося про порушення законів США про банківське шахрайство, відмивання грошей і санкції.

І Керімов, і Вексельберг перебувають під санкціями США.

Минулого року Сенат включив поправку до загального законопроєкту про витрати, щоб використати деякі з цих конфіскованих російських активів для допомоги Україні у її війні з росією.

Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, — літак Gulfstream вартістю 60 млн доларів і літак Boeing (350 млн доларів), зареєстровані на мережу з п’яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов’язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

«Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу», — сказала Монако.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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