Єврокомісія підготувала пропозицію про використання заморожених у ЄС російських активів — Finance.ua

Єврокомісія підготувала пропозицію про використання заморожених у ЄС російських активів Сьогодні 10:32 — Світ

Єврокомісія підготувала пропозицію про використання заморожених у ЄС російських активів

Європейська комісія (ЄК) готова зробити юридично обґрунтовану пропозицію щодо використання заморожених російських активів, яка враховує думки держав-членів ЄС і є юридично обґрунтованою.

Про це повідомив офіційний представник ЄК Крістіан Віганд.

За його словами, Єврокомісія працювала над цим питанням із іспанським головуванням Ради ЄС з метою вивчення різних шляхів його вирішення.

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«І ми можемо зробити юридичну пропозицію, що враховує обмін думками з державами-членами ЄС», — сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

«Тривають інтенсивні контакти з нашими партнерами з G7, тому що важливо забезпечити хорошу міжнародну координацію», — додав представник ЄК.

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При цьому Віганд не став уточнювати, коли саме буде зроблено пропозицію щодо використання заморожених російських активів.

Він нагадав, що європейські лідери обговорювали це питання на останньому засіданні Євроради 29−30 червня. Наприкінці липня Віганд поінформував журналістів у Брюсселі, що законодавча пропозиція про використання заморожених російських активів в інтересах України може бути висунута Єврокомісією восени.

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