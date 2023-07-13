російські активи заморозять в країнах G7 до виплати репарацій — Finance.ua

російські активи заморозять в країнах G7 до виплати репарацій Сьогодні 15:46 — Світ

російські активи заморозять в країнах G7 до виплати репарацій

російські активи в країнах «Великої сімки» (G7) будуть заморожені доти, доки москва не виплатить компенсацію Україні.

Про це йдеться у заяві групи, прийнятій у Вільнюсі.

«Ми знову підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишаться нерухомими доти, доки росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні», — наголошується в документі.

У G7 входять США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія. Глави цих держав також заявили про необхідність створення міжнародного механізму для відшкодування збитків Україні та висловили готовність вивчити варіанти його розробки.

Крім того, країни G7 домовилися й надалі посилювати санкції проти росії, контролювати їхнє дотримання, а також підтримувати зусилля таких інститутів, як Міжнародний кримінальний суд (МКС), який раніше видав ордер на арешт путіна.

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Після початку вторгнення США, Британія, ЄС та інші країни, що приєдналися до них, заморозили російські активи, що перебувають у їх юрисдикціях. У листопаді глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн говорила, що йдеться про 300 млрд євро резервів Центробанку рф і 19 млрд євро, що належать російським бізнесменам.

Країни обговорювали конфіскацію цих коштів, щоб направити їх на відновлення України. Однак після багатомісячних дискусій та консультацій з юристами Єврокомісія дійшла висновку, що вилучити їх неможливо, оскільки на них поширюється державний імунітет.

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Натомість ЄК запропонувала країнам — членам ЄС та міжнародним партнерам створити фонд, якому можна було б передати під управління ліквідні активи із заморожених резервів, а на відновлення України спрямовувати прибуток від інвестування цих коштів.

Лідери країн ЄС підтримали цю ідею, проте остаточного рішення поки що не ухвалено, оскільки, як і раніше, залишаються юридичні та фінансові питання, які необхідно узгодити, писав Bloomberg. Очікується, що активи ЦБ рф дозволять отримати близько 3 млрд євро прибутку на рік.

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