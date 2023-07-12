ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою — Finance.ua
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ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою

Казна та Політика
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ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Фонд державного майна починає приватизацію вилучених у російських олігархів активів, перші торги з продажу аграрної компанії «Інвестагро» пройдуть 10 серпня на Prozorro. Продажі.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Компанія «Інвестагро» раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайлу Шелкову.
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Стартова ціна лоту становить 55 млн грн, гарантійний внесок для участі у торгах — 11 млн грн.
«Дотримуємося обіцянок. Цей аукціон має стати символом прозорості та справедливості. Агресор має бути покараний. Колишні російські активи будуть працювати на відбудову України та розвиток її економіки», — зазначив голова ФДМУ Рустем Умєров.
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За підсумками 2022 року «Інвестагро» отримала 3,7 млн грн чистого прибутку, а в I півріччі 2023 — 7 млн грн збитку. Компанія має поточну кредиторську заборгованість 17,2 млн грн.
У власності «Інвестагро» перебуває 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. Також компанія орендує 204 земельні ділянки загальною площею майже 1326 га.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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