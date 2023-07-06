Мала приватизація: Фонд держмайна виставив найдорожчий лот — Finance.ua
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Мала приватизація: Фонд держмайна виставив найдорожчий лот

Казна та Політика
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Мала приватизація: Фонд держмайна виставив найдорожчий лот
Мала приватизація: Фонд держмайна виставив найдорожчий лот, Фото: prozorro.sale
Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на продаж найдорожчий лот з часу поновлення аукціонів в рамках малої приватизації. Стартова вартість об'єкта перевищує 190 млн грн.
Про це інформує відділ зв’язків з громадськістю ФДМУ, повідомляє портал Pozorro.sale.
Як зазначили у пресцентрі, електронні торги заплановані на 26 липня. На аукціоні спробують продати весь пакет акцій у 100% заводу «Смоли» у Кам’янському на Дніпропетровщині.
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У Фонді зауважують, що об'єкт оцінено найдорожче відтоді, коли відновилась мала приватизація. Початкова ціна встановлена на рівні 190,3 млн грн.
У ФДМУ уточнюють, що відповідне підприємство виробляє пластмасу у первинних формах, зокрема іонообмінні смоли.
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Примітно, що завод «Смоли» є діючим підприємством хімічної промисловості, що перебуває у управлінні Фонду. За період з 2020 по перший квартал 2023 року обсяг реалізації продукції підприємства сягнув 196,4 млн грн.
Обсяг чистого збитку підприємства — 98,9 млн грн. Останні роки на заводі фіксували неефективну роботу, через що підприємство накопичило 112 млн грн заборгованості перед працівниками та державним бюджетом. Ці витрати ляжуть на плечі майбутнього інвестора, додали у Фонді державного майна.
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За даними ФДМУ, у червні сума переможних ставок на аукціонах з приватизації об'єктів сягнула 252 млн грн. Кінцева вартість активів утричі перевищила стартові ціни. Загалом продали 52 об'єкти держмайна.
Нагадаємо, у Міністерстві економіки України розповіли про результати програми малої приватизації. За п’ять років державна казна поповнилась на 14 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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