Мала приватизація: Фонд держмайна виставив найдорожчий лот — Finance.ua

Мала приватизація: Фонд держмайна виставив найдорожчий лот Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Мала приватизація: Фонд держмайна виставив найдорожчий лот, Фото: prozorro.sale

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на продаж найдорожчий лот з часу поновлення аукціонів в рамках малої приватизації. Стартова вартість об'єкта перевищує 190 млн грн.

Про це інформує відділ зв’язків з громадськістю ФДМУ, повідомляє портал Pozorro.sale

Як зазначили у пресцентрі, електронні торги заплановані на 26 липня. На аукціоні спробують продати весь пакет акцій у 100% заводу «Смоли» у Кам’янському на Дніпропетровщині.

У Фонді зауважують, що об'єкт оцінено найдорожче відтоді, коли відновилась мала приватизація. Початкова ціна встановлена на рівні 190,3 млн грн.

У ФДМУ уточнюють, що відповідне підприємство виробляє пластмасу у первинних формах, зокрема іонообмінні смоли.

Примітно, що завод «Смоли» є діючим підприємством хімічної промисловості, що перебуває у управлінні Фонду. За період з 2020 по перший квартал 2023 року обсяг реалізації продукції підприємства сягнув 196,4 млн грн.

Обсяг чистого збитку підприємства — 98,9 млн грн. Останні роки на заводі фіксували неефективну роботу, через що підприємство накопичило 112 млн грн заборгованості перед працівниками та державним бюджетом. Ці витрати ляжуть на плечі майбутнього інвестора, додали у Фонді державного майна.

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За даними ФДМУ, у червні сума переможних ставок на аукціонах з приватизації об'єктів сягнула 252 млн грн. Кінцева вартість активів утричі перевищила стартові ціни. Загалом продали 52 об'єкти держмайна.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України розповіли про результати програми малої приватизації. За п’ять років державна казна поповнилась на 14 млрд грн.

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