5 років реформи малої приватизації. Які громади найактивніше виставляли на торги комунальне майно — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

5 років реформи малої приватизації. Які громади найактивніше виставляли на торги комунальне майно

Казна та Політика
21
5 років реформи малої приватизації. Які громади найактивніше виставляли на торги комунальне майно
5 років реформи малої приватизації. Які громади найактивніше виставляли на торги комунальне майно
За пʼять років впровадження реформи малої приватизації е-аукціони з продажу державного та комунального майна в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі оголосили майже 700 організаторів. З них 655 — органи місцевого самоврядування, які успішно продали 3.2 тисячі обʼєктів комунальної власності.
Про це повідомляє Прозорро. Продажі.
Загалом за час впровадження реформи малої приватизації органи місцевого самоврядування за підсумками успішних онлайн-аукціонів заробили до місцевих бюджетів майже 4 млрд гривень.
«За 5 років малої приватизації на електронні аукціони з продажу комунальних активів прийшли змагатися 6.2 тисячі учасників. Інтерес бізнесу, конкуренція учасників, та прозорі й відкриті торги дозволили знайти нових власників для понад 3 тисяч обʼєктів та залучити до своїх бюджетів мільйони гривень», — зазначив Сергій Бут, СЕО Прозорро. Продажі.
Найбільшу кількість аукціонів з 2018 року по червень 2023 року провела така пʼятірка міських рад:
  • Львів — 364;
  • Харків — 181;
  • Одеса та Дніпро — по 91;
  • Київ — 88.
З початком повномасштабного вторгнення тимчасово або й донині на частині території України органи місцевого самоврядування не мають доступу до свого майна. З 24 лютого в системі відбулося 466 успішних торгів на майже 490 млн грн. Найактивніше в системі під час повномасштабної війни оголошували торги з приватизації комунального майна управління комунальної власності у Львові — 58, Києві — 24 та Дніпрі — 18.
Найконкурентніші торги з малої приватизації в системі оголошувала Київська міська рада: в середньому на аукціони приходило змагатися за активи 11 учасників, тоді як загалом по країні цей показник становить 3 учасники. Зростання ціни майже у 3 рази відбувалося на торгах, організованих міськрадами Харкова, Дніпра та Києва.
Топ-10 організаторів е-аукціонів з приватизації серед громад за рівнем доходу:
  1. Львів — 1.05 млрд грн.
  2. Київ — 354.8 млн грн.
  3. Одеса — 189.1 млн грн.
  4. Житомир — 125.4 млн грн.
  5. Харків — 113.3 млн грн.
  6. Вінниця — 60 млн грн.
  7. Чернівці — 55.1 млн грн.
  8. Івано-Франківськ — 50.8 млн грн.
  9. Дніпро — 47.7 млн грн.
  10. Чернігів — 44.2 млн грн.
Інфографіка: Прозорро. Продажі
Інфографіка: Прозорро. Продажі
Також активними організаторами були й облради, а саме: Львівська — майже 183 млн грн доходу за 5 років, Хмельницька — майже 57 млн грн.
З початку повномасштабного вторгнення найактивніше генерувала дохід до своїх бюджетів від продажу комунального майна така десятка громад:
  1. Львів — 119.6.
  2. Київ — 82.1.
  3. Дніпро — 22.2.
  4. Черкаси — 14.
  5. Хмельницький — 13.7.
  6. Сміла — 11.7.
  7. Кривий Ріг — 11.1.
  8. Сквира — 10.2.
  9. Березань — 8.
  10. Піщанка — 7.8.
Інфографіка: Прозорро. Продажі
Інфографіка: Прозорро. Продажі
Найдорожчі комунальні обʼєкти від запуску реформи приватизації з 2018 року реалізували Львівська міськрада (нежитлові приміщення загальною площею 945,1 кв. м продали у 2019 році за 116 млн грн) та Житомирська міськрада (майновий комплекс готелю «Житомир» продали у 2019 році за 60.1 млн грн).
Також станом на 29 червня 2023 року в системі оголошено майже 90 аукціонів з приватизації комунального майна на 195 млн грн, в яких кожен охочий може брати участь. Для цього потрібно зареєструватися для участі у торгах на одному майданчиків, з акредитованих у системі Прозорро. Продажі.
Нагадаємо, за час впровадження реформи приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Прозорро. Продажі майже 14 млрд гривень до бюджетів різних рівнів, з них 2.8 млрд гривень — під час повномасштабної війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.