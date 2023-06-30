5 років реформи малої приватизації. Які громади найактивніше виставляли на торги комунальне майно — Finance.ua

5 років реформи малої приватизації. Які громади найактивніше виставляли на торги комунальне майно Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

5 років реформи малої приватизації. Які громади найактивніше виставляли на торги комунальне майно

За пʼять років впровадження реформи малої приватизації е-аукціони з продажу державного та комунального майна в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі оголосили майже 700 організаторів. З них 655 — органи місцевого самоврядування, які успішно продали 3.2 тисячі обʼєктів комунальної власності.

Про це повідомляє Прозорро. Продажі.

Загалом за час впровадження реформи малої приватизації органи місцевого самоврядування за підсумками успішних онлайн-аукціонів заробили до місцевих бюджетів майже 4 млрд гривень.

«За 5 років малої приватизації на електронні аукціони з продажу комунальних активів прийшли змагатися 6.2 тисячі учасників. Інтерес бізнесу, конкуренція учасників, та прозорі й відкриті торги дозволили знайти нових власників для понад 3 тисяч обʼєктів та залучити до своїх бюджетів мільйони гривень», — зазначив Сергій Бут, СЕО Прозорро. Продажі.

Найбільшу кількість аукціонів з 2018 року по червень 2023 року провела така пʼятірка міських рад:

Львів — 364;

Харків — 181;

Одеса та Дніпро — по 91;

Київ — 88.

З початком повномасштабного вторгнення тимчасово або й донині на частині території України органи місцевого самоврядування не мають доступу до свого майна. З 24 лютого в системі відбулося 466 успішних торгів на майже 490 млн грн. Найактивніше в системі під час повномасштабної війни оголошували торги з приватизації комунального майна управління комунальної власності у Львові — 58, Києві — 24 та Дніпрі — 18.

Найконкурентніші торги з малої приватизації в системі оголошувала Київська міська рада: в середньому на аукціони приходило змагатися за активи 11 учасників, тоді як загалом по країні цей показник становить 3 учасники. Зростання ціни майже у 3 рази відбувалося на торгах, організованих міськрадами Харкова, Дніпра та Києва.

Топ-10 організаторів е-аукціонів з приватизації серед громад за рівнем доходу:

Львів — 1.05 млрд грн. Київ — 354.8 млн грн. Одеса — 189.1 млн грн. Житомир — 125.4 млн грн. Харків — 113.3 млн грн. Вінниця — 60 млн грн. Чернівці — 55.1 млн грн. Івано-Франківськ — 50.8 млн грн. Дніпро — 47.7 млн грн. Чернігів — 44.2 млн грн.

Інфографіка: Прозорро. Продажі

Також активними організаторами були й облради, а саме: Львівська — майже 183 млн грн доходу за 5 років, Хмельницька — майже 57 млн грн.

З початку повномасштабного вторгнення найактивніше генерувала дохід до своїх бюджетів від продажу комунального майна така десятка громад:

Львів — 119.6. Київ — 82.1. Дніпро — 22.2. Черкаси — 14. Хмельницький — 13.7. Сміла — 11.7. Кривий Ріг — 11.1. Сквира — 10.2. Березань — 8. Піщанка — 7.8.

Інфографіка: Прозорро. Продажі

Найдорожчі комунальні обʼєкти від запуску реформи приватизації з 2018 року реалізували Львівська міськрада (нежитлові приміщення загальною площею 945,1 кв. м продали у 2019 році за 116 млн грн) та Житомирська міськрада (майновий комплекс готелю «Житомир» продали у 2019 році за 60.1 млн грн).

Також станом на 29 червня 2023 року в системі оголошено майже 90 аукціонів з приватизації комунального майна на 195 млн грн, в яких кожен охочий може брати участь. Для цього потрібно зареєструватися для участі у торгах на одному майданчиків, з акредитованих у системі Прозорро. Продажі.

Нагадаємо, за час впровадження реформи приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Прозорро. Продажі майже 14 млрд гривень до бюджетів різних рівнів, з них 2.8 млрд гривень — під час повномасштабної війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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