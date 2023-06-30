5 років реформи малої приватизації. Які громади найактивніше виставляли на торги комунальне майно — Finance.ua

5 років реформи малої приватизації. Які громади найактивніше виставляли на торги комунальне майно
За пʼять років впровадження реформи малої приватизації е-аукціони з продажу державного та комунального майна в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі оголосили майже 700 організаторів. З них 655 — органи місцевого самоврядування, які успішно продали 3.2 тисячі обʼєктів комунальної власності.
Про це повідомляє Прозорро. Продажі.
Загалом за час впровадження реформи малої приватизації органи місцевого самоврядування за підсумками успішних онлайн-аукціонів заробили до місцевих бюджетів майже 4 млрд гривень.
«За 5 років малої приватизації на електронні аукціони з продажу комунальних активів прийшли змагатися 6.2 тисячі учасників. Інтерес бізнесу, конкуренція учасників, та прозорі й відкриті торги дозволили знайти нових власників для понад 3 тисяч обʼєктів та залучити до своїх бюджетів мільйони гривень», — зазначив Сергій Бут, СЕО Прозорро. Продажі.
Найбільшу кількість аукціонів з 2018 року по червень 2023 року провела така пʼятірка міських рад:
- Львів — 364;
- Харків — 181;
- Одеса та Дніпро — по 91;
- Київ — 88.
З початком повномасштабного вторгнення тимчасово або й донині на частині території України органи місцевого самоврядування не мають доступу до свого майна. З 24 лютого в системі відбулося 466 успішних торгів на майже 490 млн грн. Найактивніше в системі під час повномасштабної війни оголошували торги з приватизації комунального майна управління комунальної власності у Львові — 58, Києві — 24 та Дніпрі — 18.
Найконкурентніші торги з малої приватизації в системі оголошувала Київська міська рада: в середньому на аукціони приходило змагатися за активи 11 учасників, тоді як загалом по країні цей показник становить 3 учасники. Зростання ціни майже у 3 рази відбувалося на торгах, організованих міськрадами Харкова, Дніпра та Києва.
Топ-10 організаторів е-аукціонів з приватизації серед громад за рівнем доходу:
- Львів — 1.05 млрд грн.
- Київ — 354.8 млн грн.
- Одеса — 189.1 млн грн.
- Житомир — 125.4 млн грн.
- Харків — 113.3 млн грн.
- Вінниця — 60 млн грн.
- Чернівці — 55.1 млн грн.
- Івано-Франківськ — 50.8 млн грн.
- Дніпро — 47.7 млн грн.
- Чернігів — 44.2 млн грн.
Також активними організаторами були й облради, а саме: Львівська — майже 183 млн грн доходу за 5 років, Хмельницька — майже 57 млн грн.
З початку повномасштабного вторгнення найактивніше генерувала дохід до своїх бюджетів від продажу комунального майна така десятка громад:
- Львів — 119.6.
- Київ — 82.1.
- Дніпро — 22.2.
- Черкаси — 14.
- Хмельницький — 13.7.
- Сміла — 11.7.
- Кривий Ріг — 11.1.
- Сквира — 10.2.
- Березань — 8.
- Піщанка — 7.8.
Найдорожчі комунальні обʼєкти від запуску реформи приватизації з 2018 року реалізували Львівська міськрада (нежитлові приміщення загальною площею 945,1 кв. м продали у 2019 році за 116 млн грн) та Житомирська міськрада (майновий комплекс готелю «Житомир» продали у 2019 році за 60.1 млн грн).
Також станом на 29 червня 2023 року в системі оголошено майже 90 аукціонів з приватизації комунального майна на 195 млн грн, в яких кожен охочий може брати участь. Для цього потрібно зареєструватися для участі у торгах на одному майданчиків, з акредитованих у системі Прозорро. Продажі.
Нагадаємо, за час впровадження реформи приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Прозорро. Продажі майже 14 млрд гривень до бюджетів різних рівнів, з них 2.8 млрд гривень — під час повномасштабної війни.
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