Чехія заморозила близько 350 млн євро підсанкційних активів рф — Finance.ua
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Чехія заморозила близько 350 млн євро підсанкційних активів рф

Світ
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Чехія заморозила близько 350 млн євро підсанкційних активів рф
Чехія заморозила близько 350 млн євро підсанкційних активів рф
Загальна сума заморожених у Чехії активів громадян росії, які потрапляють під санкції, становить понад 14 мільярдів гривень (347,36 мільйона євро).
Про це оголосив посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі з головою Агентства з розшуку й менеджменту активів (АРМА) Оленою Думою.
Чеський посол зазначив, що правоохоронні органи Чехії активно відстежують інформацію щодо громадян росії, які підпадають під санкції, та запевнив у підтримці Прагою вступу Києва до ЄС і НАТО.
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Сторони обговорили перспективи взаємної співпраці в майбутньому, зокрема щодо налагодження взаємодії між АРМА та аналогічними відомствами Чехії у сфері виявлення, розшуку та управління активами.
У березні цього року чеський прем'єр Петро Фіала оголосив, що Чеська Республіка заморозила активи на сотні мільйонів крон російських громадян та компаній, які підпадають під санкції ЄС.
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У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів.
Пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених державних російських активів у ЄС на користь України не буде опублікована до вересня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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