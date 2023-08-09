Литва заморозила 103 мільйони євро російських і білоруських активів — Finance.ua

Литва заморозила 103 мільйони євро російських і білоруських активів Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

Литва заморозила 103 мільйони євро російських і білоруських активів

Кошти на рахунках обсягом понад 103 млн євро заморожені в Литві через санкції щодо росії та білорусії.

Про це повідомила Служба розслідування фінансових злочинів Литви, яка контролює виконання санкцій у країні.

За даними відомства, оприлюдненими на його сайті, санкції застосовано до 16 юридичних і фізичних осіб: дев’яти компаній із росії та шести юросіб і однієї фізичної особи з білорусі.

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Загальна сума коштів, заморожених на рахунках російських компаній, становить понад EUR69,51 млн і $810 тис.

На рахунках білоруських компаній і фізичних осіб заморожено кошти на загальну суму EUR23,71 млн і $7,68 млн.

Крім того, заморожено гроші, перераховані в Литву підсанкційними особами.

«Загальна сума вхідних заморожених коштів, на відправників яких поширюються обмежувальні заходи Європейського Союзу (ЄС), становить понад EUR1,33 млн, більш ніж $1,583 млн і більш ніж 215 тис. російських рублів», — ідеться в повідомленні.

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