Президент Литви закликав ЄС до нового пакету санкцій проти росії, включаючи «Росатом» — Finance.ua
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Президент Литви закликав ЄС до нового пакету санкцій проти росії, включаючи «Росатом»

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Президент Литви Гітанас Науседа закликав Європейський союз подумати про ще один пакет санкцій проти росії. Зокрема проти російської корпорації з атомної енергії «Росатом».
Про це повідомляє канцелярія президента Литви.
«Щоб санкції працювали ефективно, ми закликаємо уникати винятків, які створюють нові способи обходу санкцій», — заявив Науседа на зустрічі з послами ЄС, закликавши вже зараз почати думати про 12-й пакет санкцій ЄС і внести до нього «Росатом».
Крім цього Науседа закликав країни ЄС домагатися як створення міжнародного трибуналу з розслідування злочину агресії рф, так і використання заморожених у країнах ЄС російських активів для відновлення України після війни.
Литовський лідер також інформував послів ЄС про підтримку Литвою євроатлантичної інтеграції України.
«Ми надішлемо позитивний сигнал Україні, розпочавши переговори про її членство в ЄС уже цього року», — сказав Науседа і додав, що на позитивну оцінку також заслуговують зусилля Молдови з проведення реформ.
Крім цього новий пакет санкцій включатиме заборону на транспортування нафти.
Напередодні посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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