АРМА офіційно відкрило доступ до Реєстру арештованих активів — Finance.ua

АРМА офіційно відкрило доступ до Реєстру арештованих активів Сьогодні 12:46 — Казна та Політика

АРМА офіційно відкрило доступ до Реєстру арештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) офіційно завершило комплекс робіт з відкриття Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з повідомленням на сайті Агентства, за своєю конфігурацією Реєстр є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які арештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах.

«Нині АРМА звітує про формування й відкриття Реєстру арештованих активів, у якому відображені дані про всі арештовані речові докази, які мають економічну цінність. Публічний режим функціонування Реєстру дозволяє різноманітним цільовим аудиторіям оперативно отримати інформацію, що відбувається з тим або іншим активом. Зокрема, хто розслідує кримінальну справу, ким і коли накладено арешт, як АРМА управляє майном, на яку суму воно оцінене, за скільки продане на торгах, за яким договором передане управителю та скільки коштів надійшло до бюджету від управління. Тобто, Реєстр дає можливість у режимі онлайн відстежити всі дії від його арешту до отримання державою доходу», — зазначила голова АРМА Олена Дума.

Водночас в АРМА зауважують, що Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців.

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Наразі база даних містить понад 129 тисяч записів. Близько 36 тисяч із них стосуються саме активів, які передано в управління АРМА. 829 записів стосуються заходів з проведення оцінки вартості активів та 1144 записи — конкурсних відборів управителів.

117 записів відносяться до договорів управління та містять дані про суми доходів, які управителі перераховують до бюджету. 500 записів стосуються активів, проданих на торгах (перелік проданих активів, дату торгів і назву торгового майданчика, а також суму реалізації майна) та ще 500 записів — заходів з управління грошовими коштами, враховуючи суми розміщених коштів та нарахованих відсотків.

Наголошується, що АРМА працюватиме над подальшим удосконаленням Реєстру та посиленням його технічних і функціональних можливостей, у тому числі для зручнішого пошуку та користування даними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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