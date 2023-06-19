АРМА розшукало активів на 27,6 млрд грн цьогоріч — Finance.ua
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АРМА розшукало активів на 27,6 млрд грн цьогоріч

Казна та Політика
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АРМА розшукало активів на 27,6 млрд грн цьогоріч
АРМА розшукало активів на 27,6 млрд грн цьогоріч
Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) з початку 2023 року розшукало активи на загальну суму понад 27,6 млрд грн у гривневому еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.
«З початку 2023 року АРМА розшукало частки у статутних капіталах та грошові кошти загальною вартістю понад 27,6 млрд у гривневому еквіваленті», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, у травні за результатами опрацювання звернень правоохоронних органів та запитів Міністерства юстиції України, фахівці АРМА розшукали грошові кошти та корпоративні права (частки в статутних капіталах) на суму понад 3,5 млрд грн, 26 майнових прав інтелектуальної власності, 644 об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, 799 земельних ділянок, 795 одиниць транспорту, 136 одиниць сільгосптехніки з комплектуючими тощо.
Інфографіка: АРМА
Інфографіка: АРМА
Нагадаємо, раніше суд передав в управління Національному агентству України з питань розшуку та менеджменту активів літак Ан-140−100 2004 року випуску, що належить на праві власності директору підприємства цивільної авіації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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