АРМА розшукало активів на 27,6 млрд грн цьогоріч — Finance.ua

АРМА розшукало активів на 27,6 млрд грн цьогоріч Сьогодні 06:19 — Казна та Політика

АРМА розшукало активів на 27,6 млрд грн цьогоріч

Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) з початку 2023 року розшукало активи на загальну суму понад 27,6 млрд грн у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

«З початку 2023 року АРМА розшукало частки у статутних капіталах та грошові кошти загальною вартістю понад 27,6 млрд у гривневому еквіваленті», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у травні за результатами опрацювання звернень правоохоронних органів та запитів Міністерства юстиції України, фахівці АРМА розшукали грошові кошти та корпоративні права (частки в статутних капіталах) на суму понад 3,5 млрд грн, 26 майнових прав інтелектуальної власності, 644 об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, 799 земельних ділянок, 795 одиниць транспорту, 136 одиниць сільгосптехніки з комплектуючими тощо.

Інфографіка: АРМА

Нагадаємо, раніше суд передав в управління Національному агентству України з питань розшуку та менеджменту активів літак Ан-140−100 2004 року випуску, що належить на праві власності директору підприємства цивільної авіації.

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