АРМА передали літак, який бізнесмен-колаборант хотів віддати загарбникам — Finance.ua
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АРМА передали літак, який бізнесмен-колаборант хотів віддати загарбникам

Казна та Політика
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АРМА передали літак, який бізнесмен-колаборант хотів віддати загарбникам
АРМА передали літак, який бізнесмен-колаборант хотів віддати загарбникам, Фото: gp.gov.ua
Суд передав в управління Національному агентству України з питань розшуку та менеджменту активів літак Ан-140−100 2004 року випуску, що належить на праві власності директору підприємства цивільної авіації.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у травні 2022 року директор товариства з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на наданні послуг цивільної авіації, вирішив налагодити авіабізнес на тимчасово захоплених росіянами територіях України.
Він запропонував так званому «голові адміністрації Маріуполя» створити «авіакомпанію» для здійснення пасажирських і вантажних перевезень, для чого пообіцяв надати у користування власний літак вартістю 20 млн грн, який на той час знаходився на підконтрольній Україні території.
Проте фактично доставити літак загарбникам не вдалось.
Чоловіку повідомили про підозру у готуванні до колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу України) та оголосили його у розшук.
Працівники АРМА провели огляд літака та оголосили конкурс на визначення переможця з подальшої його експлуатації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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