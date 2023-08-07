В управління АРМА передали понад 24 млн гривень з рахунків особи, пов’язаної з російським олігархом — Finance.ua

В управління АРМА передали понад 24 млн гривень з рахунків особи, пов’язаної з російським олігархом Сьогодні 20:43 — Казна та Політика

В управління АРМА передали понад 24 млн гривень з рахунків особи, пов’язаної з російським олігархом

ДБР передало в управління АРМА понад 24 млн гривень з рахунків особи, пов’язаної з російським олігархом Євгенієм Гінером та групою VS Energy.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

«Суд арештував та передав в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА) понад 24 мільйонів гривень на банківському рахунку громадянина України, який пов’язаний із діяльністю групи компаній VS Energy та олігархом Євгенієм Гінером», — сказано в повідомленні.

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ДБР виявило банківський рахунок фігуранта у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України.

Фінансові ресурси були виявлені в ході розслідування ДБР щодо діяльності злочинної організації за участі громадян рф та правоохоронців і заволодіння зловмисниками об'єктами критичної енергетичної інфраструктури (обленерго).

Працівники ДБР встановили, що з початку повномасштабних воєнних дій в Україні до цієї особи перейшли українські активи компаній та осіб, пов’язаних з олігархом путіна Євгенієм Гінером та групою компаній VS Energy. Це було зроблено для того, аби приховати російський слід активів та унеможливити їх арешт. Стосовно Гінера рішенням РНБО України були введені санкції.

Встановлено, що загалом вищезазначений громадянин України здійснив банківських операцій на загальну суму понад 96 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває.

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