До АРМА передано конфісковані активи президента російського клубу "ЦСКА" — Finance.ua
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До АРМА передано конфісковані активи президента російського клубу "ЦСКА"

Казна та Політика
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До АРМА передано конфісковані активи президента російського клубу "ЦСКА"
До АРМА передано конфісковані активи президента російського клубу "ЦСКА"
Генеральна прокурора арештувала та передала в управління АРМА грошові кошти підприємства, яке належить підсанкційному громадянину рф, на суму майже 3 млн доларів США.
Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, бенефіціарним власником підприємства є громадянин рф — президент російського футбольного клубу «ЦСКА» та пов’язаний з державною корпорацією «ростех», яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил рф.
У ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні.
Раніше, за матеріалами правоохоронних органів, рішенням Вищого антикорупційного суду України активи громадянина рф — 88,89 % акцій українського банку — стягнуто в дохід держави.
Досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та шахрайства з фінансовими ресурсами здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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