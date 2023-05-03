До АРМА передано конфісковані активи президента російського клубу "ЦСКА" — Finance.ua

До АРМА передано конфісковані активи президента російського клубу "ЦСКА" Сьогодні 07:42 — Казна та Політика

До АРМА передано конфісковані активи президента російського клубу "ЦСКА"

Генеральна прокурора арештувала та передала в управління АРМА грошові кошти підприємства, яке належить підсанкційному громадянину рф, на суму майже 3 млн доларів США.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, бенефіціарним власником підприємства є громадянин рф — президент російського футбольного клубу «ЦСКА» та пов’язаний з державною корпорацією «ростех», яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил рф.

У ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні.

Раніше, за матеріалами правоохоронних органів, рішенням Вищого антикорупційного суду України активи громадянина рф — 88,89 % акцій українського банку — стягнуто в дохід держави.

Досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та шахрайства з фінансовими ресурсами здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України).

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