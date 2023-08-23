Пентхаус, квартира, маєток: Чехія заарештувала активи сім'ї директора російського виробника крилатих ракет — Finance.ua

Пентхаус, квартира, маєток: Чехія заарештувала активи сім'ї директора російського виробника крилатих ракет Вчора 12:41 — Фондовий ринок

Пентхаус, квартира, маєток: Чехія заарештувала активи сім'ї директора російського виробника крилатих ракет

Управління фінансового аналізу (FAU) Чехії заморозило майно родичів глави АТ «Корпорація „Тактичне ракетне озброєння“» (КТРВ) Бориса Обносова. Йдеться про його доньку Ольгу та 37-річного зятя Ростислава Зорикова, які нещодавно потрапили під національні санкції країни.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на «Чеське телебачення».

Зокрема, було заарештовано пентхаус із видом на Прагу вартістю близько мільйона євро; квартиру в цьому ж комплексі вартістю 23 млн рублів; триповерховий особняк в історичному районі Жижків вартістю 6 млн євро.

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Також під арешт потрапила його рієлторська фірма Riomax. До санкцій він встиг перевести частку в іншій чеській компанії Altera на свого батька.

Статки сім'ї Обносова в Чехії оцінюються більш ніж у 100 млн крон (4,1 млн євро за поточним курсом). Тепер вони не зможуть продати чи передати свої чеські активи.

«Ми робимо все можливе, щоб усі ті, хто пов’язаний з режимом путіна, хто активно йому допомагає і хто отримує вигоду від війни в Україні, були покарані», — заявив прем'єр-міністр Петр Фіала.

Президент Чехії Петр Павел зазначав у липні, що обмеження поки що не можна запровадити через «юридичну проблему», проте пообіцяв знайти рішення. 16 серпня чеський уряд запровадив національні санкції проти Обносова та його родини.

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«російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, які вбивають безневинних українців, має понести відповідальність. Як і ті, хто насолоджується розкішшю у Чехії на гроші від торгівлі смертю», — прокоментував рішення уряду глава МЗС республіки Ян Липавський.

Борис Обносов обіймає посаду гендиректора КТРВ 20 років, він отримав зірку Героя росії за «великий внесок у зміцнення обороноздатності країни».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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