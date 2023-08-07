За фінансування війни арештовані активи російських олігархів на майже 190 млрд грн — Finance.ua

За фінансування війни арештовані активи російських олігархів на майже 190 млрд грн Сьогодні 10:29 — Казна та Політика

За фінансування війни арештовані активи російських олігархів на майже 190 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки арештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн, для понад 4 тис. компаній рф запроваджені санкції через причетність до фінансування збройної агресії рф проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Упродовж 2022−2023 років за матеріалами СБУ було арештовано бізнес-активів російських олігархів на майже 190 млрд грн.

Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації «роснефть», росатом", «газпром», «ростех», «русАл», «група ГМС», «татнефть», банки тощо.

Читайте також Уряд затвердив стратегію повернення незаконних активів

Окрім того, було запроваджено економічні санкції для понад 4 тис. російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають рф обходити санкції, закуповувати матеріали, військову техніку і компоненти до них в інших країнах.

За словами голови СБУ Василя Малюка, спецслужба сформувала список російського бізнесу, що фінансує війну і перевіряє кожного фігуранта. Уся інформація буде долучена до кримінальних проваджень для розгляду у міжнародному трибуналі.

Читайте також російські активи заморозять в країнах G7 до виплати репарацій

Зібрані матеріали стануть доказами у кримінальних провадженнях за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України) та чч. 1, 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

«Кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із путіним. Тому що вони — повноцінні співучасники злочинів. За їхні гроші росія запускає ракети і дрони. Зрештою російські активи мають працювати на користь України. СБУ активно „дерусифікує“ бізнес, який працює на ворога, дотримуючись жорсткої лінії щодо його санкцій, арешту і конфіскації», — заявив Василь Малюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.