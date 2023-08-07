За фінансування війни арештовані активи російських олігархів на майже 190 млрд грн — Finance.ua
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За фінансування війни арештовані активи російських олігархів на майже 190 млрд грн

Казна та Політика
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За фінансування війни арештовані активи російських олігархів на майже 190 млрд грн
За фінансування війни арештовані активи російських олігархів на майже 190 млрд грн
За матеріалами Служби безпеки арештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн, для понад 4 тис. компаній рф запроваджені санкції через причетність до фінансування збройної агресії рф проти України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Упродовж 2022−2023 років за матеріалами СБУ було арештовано бізнес-активів російських олігархів на майже 190 млрд грн.
Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації «роснефть», росатом", «газпром», «ростех», «русАл», «група ГМС», «татнефть», банки тощо.
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Окрім того, було запроваджено економічні санкції для понад 4 тис. російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають рф обходити санкції, закуповувати матеріали, військову техніку і компоненти до них в інших країнах.
За словами голови СБУ Василя Малюка, спецслужба сформувала список російського бізнесу, що фінансує війну і перевіряє кожного фігуранта. Уся інформація буде долучена до кримінальних проваджень для розгляду у міжнародному трибуналі.
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Зібрані матеріали стануть доказами у кримінальних провадженнях за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України) та чч. 1, 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.
«Кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із путіним. Тому що вони — повноцінні співучасники злочинів. За їхні гроші росія запускає ракети і дрони. Зрештою російські активи мають працювати на користь України. СБУ активно „дерусифікує“ бізнес, який працює на ворога, дотримуючись жорсткої лінії щодо його санкцій, арешту і конфіскації», — заявив Василь Малюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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