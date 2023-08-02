Уряд затвердив стратегію повернення незаконних активів — Finance.ua

Уряд затвердив стратегію повернення незаконних активів
Кабінет Міністрів схвалив Стратегію повернення активів на 2023−2025 роки.
Як повідомляє Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління незаконними активами (АРМА), документ розроблено на виконання Державної антикорупційної програми, з урахуванням міжнародного досвіду та пропозицій заінтересованих органів державної влади.
Стратегія визначає курс державної політики для запровадження комплексної моделі повернення незаконних активів в Україну шляхом:
- удосконалення законодавства щодо повернення активів, одержаних злочинним шляхом;
- посилення інституційних спроможностей державних органів, уповноважених на здійснення заходів з повернення активів;
- посилення міжвідомчого та міжнародного співробітництва у відповідній сфері.
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Очікується, що ухвалений документ також стане основою для розробки механізмів виплати компенсацій, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також для відшкодування збитків, завданих нашій країні внаслідок збройної агресії рф.
В АРМА також зауважують, що ухвалення Стратегії було одним із зобов’язань України перед ЄС.
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