Уряд затвердив стратегію повернення незаконних активів — Finance.ua

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Уряд затвердив стратегію повернення незаконних активів

Казна та Політика
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Уряд затвердив стратегію повернення незаконних активів
Уряд затвердив стратегію повернення незаконних активів
Кабінет Міністрів схвалив Стратегію повернення активів на 2023−2025 роки.
Як повідомляє Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління незаконними активами (АРМА), документ розроблено на виконання Державної антикорупційної програми, з урахуванням міжнародного досвіду та пропозицій заінтересованих органів державної влади.
Стратегія визначає курс державної політики для запровадження комплексної моделі повернення незаконних активів в Україну шляхом:
  • удосконалення законодавства щодо повернення активів, одержаних злочинним шляхом;
  • посилення інституційних спроможностей державних органів, уповноважених на здійснення заходів з повернення активів;
  • посилення міжвідомчого та міжнародного співробітництва у відповідній сфері.
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Очікується, що ухвалений документ також стане основою для розробки механізмів виплати компенсацій, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також для відшкодування збитків, завданих нашій країні внаслідок збройної агресії рф.
В АРМА також зауважують, що ухвалення Стратегії було одним із зобов’язань України перед ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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