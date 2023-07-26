Західні компанії побоюються подальшого захоплення Кремлем їхніх активів у росії, — Bloomberg Сьогодні 10:38 — Світ

Західні компанії побоюються подальшого захоплення Кремлем їхніх активів у росії, — Bloomberg

Після захоплення рф підприємств Danone та Carlsberg іноземні компанії, які хочуть піти з росії, можуть зіткнутися з труднощами при пошуку покупців.

Про це повідомляє Bloomberg

Що сталося? Компанії з виробництва споживчих товарів від PepsiCo та Mars до Nestlé та Reckitt Benckiser, які ринули в росію кілька десятиліть тому, інвестуючи мільйони у будівництво заводів, найм місцевих працівників та розвиток місцевих брендів, ризикують втратити все.

Як зазначається у публікації, племінник Рамзана Кадирова Якуб Закрієв очолив дочірню компанію виробника йогуртів Danone у росії. Західні компанії, які все ще працюють у рф, розуміють, що з ними може статися те саме.

У квітні путін підписав указ, який дозволяє державі брати під тимчасовий контроль активи компаній або приватних осіб із недружніх держав, зокрема США та їхніх союзників. Проте конфіскація місцевого бізнесу Danone SA та російського виробництва пива Carlsberg A/S минулого тижня стала несподіванкою для їхніх європейських власників, які планували продати свої російські підприємства місцевим компаніям.

Читайте також PepsiCo та Mars отримали рекордний прибуток на території росії

Роздача цінних активів впливовим російським бізнесменам та політичним союзникам може зміцнити опору влади путіна після ганебної спроби заколоту, здійсненої командиром найманців Євгеном Пригожиним у червні.

«У рамках прагнення путіна до влади він збирається розділити багато економічних активів, що перебувають у росії, і віддати їх своїм поплічникам, щоб зміцнити свою політичну позицію», — говорить Вільям Померанц, директор Інституту Кеннана Центру Уїлсона у Вашингтоні.

Представники Carlsberg, Danone, Nestlé, PepsiCo, Reckitt та Unilever відмовилися коментувати цю історію. Mondelez не відповів на запит про коментарі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.