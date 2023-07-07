PepsiCo та Mars отримали рекордний прибуток на території росії — Finance.ua

PepsiCo та Mars отримали рекордний прибуток на території росії Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

PepsiCo та Mars отримали рекордний прибуток на території росії

Американські компанії Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. торік зафіксували бурхливе зростання продажів на території росії. Вони залишилися працювати в країні, незважаючи на вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg

Продажі Mondelez Rus', яка продає печиво Jubilee та шоколад Alpen Gold, зросли минулого року на 38% до 92 млрд рублів (1,1 млрд доларів) за місцевими стандартами бухгалтерського обліку, згідно з нещодавньою документацією, поданою до податкових органів росії. Виробник шоколаду Cadbury більш ніж подвоїв свій загальний прибуток у порівнянні з 2021 роком.

Mars, який прийшов до росії на початку 90-х років, зафіксував зростання продажів на 14% до 177 млрд рублів минулого року, а прибуток зріс на 58% до 27 млрд рублів. Виторг PepsiCo в росії зріс на 16%, а прибуток збільшився в чотири рази, і виробник газованих напоїв заявив, що операції в росії принесуть 5% консолідованої чистої виручки в 2022 році в порівнянні з 4% роком раніше.

За інформацією Mondelez та Pepsi, існують обмеження на переказ коштів у росію та з росії. Очікується, що великі російські компанії, у тому числі ці американські фірми, також оподатковуватимуться на непередбачені доходи у розмірі 10% від різниці у прибутку в 2021—2022 роках порівняно з 2018−2019 роками.

Тим не менш, небувале зростання продажів Mondelez починає спадати. Американський виробник продуктів харчування заявив, що у 2023 році він продає в росії значно менше продуктів, а з січня обсяги продажів скоротилися на двоцифрові цифри. У червні Mondelez заявила, що скоротила свою діяльність, припинила нові капітальні вкладення, запуск нових продуктів та витрати на рекламу у росії.

Mars, який продає шоколад Bounty та корм для собак Pedigree, також зводить до мінімуму свою діяльність у росії, за словами Ендрю Кларка, глобального президента Mars Wrigley, без будь-яких подробиць. PepsiCo відмовилася від коментарів.

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