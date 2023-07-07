PepsiCo та Mars отримали рекордний прибуток на території росії — Finance.ua

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PepsiCo та Mars отримали рекордний прибуток на території росії

Фондовий ринок
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PepsiCo та Mars отримали рекордний прибуток на території росії
PepsiCo та Mars отримали рекордний прибуток на території росії
Американські компанії Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. торік зафіксували бурхливе зростання продажів на території росії. Вони залишилися працювати в країні, незважаючи на вторгнення рф в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
Продажі Mondelez Rus', яка продає печиво Jubilee та шоколад Alpen Gold, зросли минулого року на 38% до 92 млрд рублів (1,1 млрд доларів) за місцевими стандартами бухгалтерського обліку, згідно з нещодавньою документацією, поданою до податкових органів росії. Виробник шоколаду Cadbury більш ніж подвоїв свій загальний прибуток у порівнянні з 2021 роком.
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Mars, який прийшов до росії на початку 90-х років, зафіксував зростання продажів на 14% до 177 млрд рублів минулого року, а прибуток зріс на 58% до 27 млрд рублів. Виторг PepsiCo в росії зріс на 16%, а прибуток збільшився в чотири рази, і виробник газованих напоїв заявив, що операції в росії принесуть 5% консолідованої чистої виручки в 2022 році в порівнянні з 4% роком раніше.
PepsiCo та Mars отримали рекордний прибуток на території росії
За інформацією Mondelez та Pepsi, існують обмеження на переказ коштів у росію та з росії. Очікується, що великі російські компанії, у тому числі ці американські фірми, також оподатковуватимуться на непередбачені доходи у розмірі 10% від різниці у прибутку в 2021—2022 роках порівняно з 2018−2019 роками.
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Тим не менш, небувале зростання продажів Mondelez починає спадати. Американський виробник продуктів харчування заявив, що у 2023 році він продає в росії значно менше продуктів, а з січня обсяги продажів скоротилися на двоцифрові цифри. У червні Mondelez заявила, що скоротила свою діяльність, припинила нові капітальні вкладення, запуск нових продуктів та витрати на рекламу у росії.
Mars, який продає шоколад Bounty та корм для собак Pedigree, також зводить до мінімуму свою діяльність у росії, за словами Ендрю Кларка, глобального президента Mars Wrigley, без будь-яких подробиць. PepsiCo відмовилася від коментарів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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