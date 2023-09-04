Україна з початку вторгнення отримала від партнерів близько $100 мільярдів — Резніков — Finance.ua
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Україна з початку вторгнення отримала від партнерів близько $100 мільярдів — Резніков

Казна та Політика
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Україна з початку вторгнення отримала від партнерів близько $100 мільярдів — Резніков
Україна з початку вторгнення отримала від партнерів близько $100 мільярдів — Резніков
Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів близько 100 мільярдів доларів допомоги.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Укрінформу.
«Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення», — зазначив керівник Міністерства оборони України.
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Він уточнив, що це — озброєння та військова техніка.
«Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США — більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень», — підкреслив Резніков.
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Водночас міністр оборони зауважив, що переважна більшість бюджету МОУ, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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