Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова — Finance.ua

Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», — заявив він.

За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.

«Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури», — додав він.

Звільнення Резнікова сталося на тлі низки корупційних скандалів, пов’язаних з Міністерством оборони України.

Зеленський заявив, що викорінення корупції в українському уряді є життєво важливим для шансів Києва отримати довгоочікуване членство в НАТО та Європейському Союзі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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