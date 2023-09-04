Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова — Finance.ua

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Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова

Казна та Політика
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Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова
Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова
Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», — заявив він.
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За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.
«Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури», — додав він.
Звільнення Резнікова сталося на тлі низки корупційних скандалів, пов’язаних з Міністерством оборони України.
Зеленський заявив, що викорінення корупції в українському уряді є життєво важливим для шансів Києва отримати довгоочікуване членство в НАТО та Європейському Союзі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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