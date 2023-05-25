Оборонні закупівлі в Україні переходять на модель держав-членів НАТО, — Резніков — Finance.ua

Оборонні закупівлі в Україні переходять на модель держав-членів НАТО, — Резніков Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Оборонні закупівлі в Україні переходять на модель держав-членів НАТО, — Резніков

Закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель. Це модель держав-членів НАТО.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ», — наголосив Резніков.

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У свою чергу заступник міністра оборони України Денис Шарапов зазначив, що відтепер централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у сфері національної безпеки і оборони забезпечуватиме єдина національна агенція.

За його словами, вона у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі потреби, яку визначають Збройні Сили України.

Наразі Міністерство оборони України залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги у розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель та проведення оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.

Довідка Finance.ua:

раніше в українському оборонному відомстві вибухнув «харчовий» скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, які за цінами в рази перевищували реальні;

у Міноборони тоді заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману.

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