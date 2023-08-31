В Мінфіні повідомили, скільки Україна отримала від міжнародних партнерів в першому кварталі 2023 — Finance.ua

В Мінфіні повідомили, скільки Україна отримала від міжнародних партнерів в першому кварталі 2023 Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

В Мінфіні повідомили, скільки Україна отримала від міжнародних партнерів в першому кварталі 2023

Міжнародні партнери спрямували 4,3 млрд дол. США в рамках Проекту Peace на відшкодування пріоритетних видатків І кварталу 2023 року. 93% коштів — гранти від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Крім того, Україна отримала 15 млн дол. США грантової допомоги від Фінляндії та кредит у розмірі 272 млн дол. США (252,3 млн євро) від Світового Банку.

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У цілому у І кварталі 2023 року здійснено 171,9 млрд грн (4,7 млрд дол. США) видатків з державного бюджету, які підлягають відшкодуванню міжнародними партнерами України у рамках проекту Peace, зокрема:

105,7 млрд грн (61,5%) — видатки соціальної сфери, що включають допомогу 2 млн внутрішньо-переміщеним особам (18,6 млрд грн), житлові субсидії (9,6 млрд грн) для 1,9 млн людей;

25,8 млрд грн (15%) — видатки сфери охорони здоров’я на оплату праці понад пів мільйона медичних працівників;

25 млрд грн (14,5%) — видатки сфери освіти, що включають оплату праці пів мільйона вчителів середніх шкіл і 135 тис. працівників закладів вищої освіти;

8 млрд грн (4,7%) — зарплати 57 тис. рятувальників ДСНС.

Інфографіка: Мінфін

Інфографіка: Мінфін

«Фінансова підтримка партнерів у рамках Проекту Світового банку Peace in Ukraine є надважливою для реалізації соціальних та гуманітарних зобов’язань держави під час війни, коли переважна частина власних надходжень бюджету спрямовується на потреби сил безпеки і оборони», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, Сполучені Штати 29 серпня оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги розміром 250 мільйонів доларів, до якого входять боєприпаси, техніка, запчастини та навчання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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