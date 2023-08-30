США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда

Казна та Політика
49
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Сполучені Штати у вівторок оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги розміром 250 мільйонів доларів, до якого входять боєприпаси, техніка, запчастини та навчання.
Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, яка є в розпорядженні «Європейської правди».
До нового пакета входять ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети.
Читайте також
Також у заяві Блінкена згадані понад три мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, карети швидкої допомоги, підривні боєприпаси для усунення перешкод, а також запасні частини, фінансування послуг, навчання та транспортування.
Держсекретар США не уточнює, але, ймовірно, новий пакет допомоги надаватиметься за механізмом Presidental Drawdown Authority — тобто із запасів американської армії, що прискорить його постачання в Україну.
Місце для вашої реклами
До останнього пакету допомоги на суму 200 мільйонів доларів, оголошеного США 14 серпня, увійшли боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування.
Читайте також
Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року становить близько 44 мільярдів доларів.
Президент Володимир Зеленський у с соцмережі X подякував США за новий пакет військової допомоги. «Вдячний усьому американському народові, Конгресу й особисто президенту Джозефу Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні. Артилерія, ракети, боєприпаси для „Хаймарсів“, обладнання для розмінування — те, чого потребують наші воїни. Свобода потребує захисту, і цей захист міцнішає», — написав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.