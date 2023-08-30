США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда — Finance.ua

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда

Сполучені Штати у вівторок оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги розміром 250 мільйонів доларів, до якого входять боєприпаси, техніка, запчастини та навчання.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, яка є в розпорядженні «Європейської правди».

До нового пакета входять ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети.

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Також у заяві Блінкена згадані понад три мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, карети швидкої допомоги, підривні боєприпаси для усунення перешкод, а також запасні частини, фінансування послуг, навчання та транспортування.

Держсекретар США не уточнює, але, ймовірно, новий пакет допомоги надаватиметься за механізмом Presidental Drawdown Authority — тобто із запасів американської армії, що прискорить його постачання в Україну.

До останнього пакету допомоги на суму 200 мільйонів доларів, оголошеного США 14 серпня, увійшли боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування.

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Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року становить близько 44 мільярдів доларів.

Президент Володимир Зеленський у с соцмережі X подякував США за новий пакет військової допомоги. «Вдячний усьому американському народові, Конгресу й особисто президенту Джозефу Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні. Артилерія, ракети, боєприпаси для „Хаймарсів“, обладнання для розмінування — те, чого потребують наші воїни. Свобода потребує захисту, і цей захист міцнішає», — написав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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