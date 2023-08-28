Як змінювалися видатки на оборону за роки незалежності України (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювалися видатки на оборону за роки незалежності України (інфографіка) Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

Як змінювалися видатки на оборону за роки незалежності України (інфографіка)

З початку 2023 року сума, виділена на оборону із держбюджету, перевищила трильйон гривень. На 2024 рік Мінфін планує закласти військові видатки не менші, ніж цьогоріч. Відомо, що до вторгнення росії обороні не приділяли належної уваги: це особливо видно на графіках з військовими витратами.

«Слово і діло» нагадало, як змінювалися витрати на оборону із введенням в обіг гривні у 1996 році і до сьогодні.

Отже, останні два роки оборонна стаття витрат залишається у пріоритеті. До кінця 2023 року військові видатки сягнуть майже 2 трлн грн.

Тим часом, у 1996 році в бюджеті було закладено на оборону лише 1,4 млрд грн. У період з 1998 до 2001 року ця сума змінювалася несуттєво і досягла позначки у 2 млрд грн. З 2002 року на оборону виділили 2,6 млрд грн, а у 2003-му — 3,4 млрд грн.

З 2004 до 2010 крива трохи пішла вгору — з 4,4 до 8,7 млрд грн.

У 2011 році на військові витрати заклали вже 11,5 млрд грн. У наступні три роки сума збільшувалася, а з вторгненням росіян на Донбас та анексією Криму у 2014 році стався суттєвий стрибок: у 2015 році сума видатків на оборону зросла втричі - до 45,8 млрд грн.

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З 2016 до 2019 року видатки на безпеку продовжували зростати, і перевищили 100 млрд грн. У 2020 році на оборону виділили 118 млрд грн, у 2021 — 121,5 млрд грн.

Безпрецедентні за всю історію незалежної України гроші на оборону заклали у 2022 році - 989,5 млрд грн та у 2023-му — 1,2 трлн грн, коли рф почала масово вбивати та тероризувати мешканців усієї України (дані з урахуванням всіх існуючих змін на сьогодні).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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