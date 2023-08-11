Історичний рекорд: оборонні видатки досягли майже 200 млрд грн на місяць — Finance.ua

Історичний рекорд: оборонні видатки досягли майже 200 млрд грн на місяць Сьогодні 19:04 — Казна та Політика

Історичний рекорд: оборонні видатки досягли майже 200 млрд грн на місяць

У червні видатки українського держбюджету на оборону становили 197 млрд грн. Це рекордна сума за всю історію України.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

Інші статті бюджету не зростали, а витрати на управління навіть знизилися — до 37 млрд грн через зменшення обслуговування боргу.

Інфографіка: ЦЕС

Загальні витрати держбюджету у вказаному місяці досягли 353 млрд грн. Це на 51% більше за показник річної давності. Проте за місяць вони збільшилися лише на 1%, що говорить про зупинення щомісячного зростання.

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Як повідомляв голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев, дефіцит державного бюджету України за сім місяців нинішнього року перевищив пів трильйона грн. Доходи — понад 1,4 трильйона грн., а видатки — 2 трильйони. Щомісяця ми витрачаємо на армію понад 150 мільярдів грн. Це більше, ніж ми витрачали колись за рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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