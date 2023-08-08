Щомісяця Україна витрачає на армію понад 150 мільярдів грн — Гетманцев
Дефіцит державного бюджету України за сім місяців нинішнього року перевищив пів трильйона грн. Доходи — понад 1,4 трильйона грн., а видатки — 2 трильйони.
Про це повідомив в коментарі Українському Радіо голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.
Ситуація з виконанням держбюджету є контрольованою і, водночас, складною, зауважує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
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За 7 місяців 2023 року було зібрано до загального і спеціального фонду понад 1,4 трильйона грн. Видатки при цьому склали 2 трильйони грн.
Різниця між цими двома цифрами і становить дефіцит. Було отримано понад 330 мільярдів грантами, також виділено кредити на пільгових умовах.
«Подивимося на цифри. Ми за місяць заробляємо від 80 до 100 мільярдів податками від митниці та податкової, які адмініструються. Попри війну ми маємо за 7 місяців перевиконання дохідної частини бюджету на 11 мільярдів грн. Але вони є неспівставними з видатками. Щомісяця ми витрачаємо на армію понад 150 мільярдів грн. Це більше, ніж ми витрачали колись за рік. А якщо говорити про видатки загалом на безпеку та оборону, то витрачаємо 180 мільярдів. Це все за рахунок власних надходжень та запозичень (військових облігацій). Невійськові видатки становлять 165 мільярдів. І ці гроші дають нам партнери», — резюмував Данило Гетманцев.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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