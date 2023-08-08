Щомісяця Україна витрачає на армію понад 150 мільярдів грн — Гетманцев Сьогодні 20:45 — Казна та Політика

Щомісяця Україна витрачає на армію понад 150 мільярдів грн — Гетманцев

Дефіцит державного бюджету України за сім місяців нинішнього року перевищив пів трильйона грн. Доходи — понад 1,4 трильйона грн., а видатки — 2 трильйони.

Про це повідомив в коментарі Українському Радіо голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.

Ситуація з виконанням держбюджету є контрольованою і, водночас, складною, зауважує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За 7 місяців 2023 року було зібрано до загального і спеціального фонду понад 1,4 трильйона грн. Видатки при цьому склали 2 трильйони грн.

Різниця між цими двома цифрами і становить дефіцит. Було отримано понад 330 мільярдів грантами, також виділено кредити на пільгових умовах.

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«Подивимося на цифри. Ми за місяць заробляємо від 80 до 100 мільярдів податками від митниці та податкової, які адмініструються. Попри війну ми маємо за 7 місяців перевиконання дохідної частини бюджету на 11 мільярдів грн. Але вони є неспівставними з видатками. Щомісяця ми витрачаємо на армію понад 150 мільярдів грн. Це більше, ніж ми витрачали колись за рік. А якщо говорити про видатки загалом на безпеку та оборону, то витрачаємо 180 мільярдів. Це все за рахунок власних надходжень та запозичень (військових облігацій). Невійськові видатки становлять 165 мільярдів. І ці гроші дають нам партнери», — резюмував Данило Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українське радіо За матеріалами:

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