«Укроборонпром» піднявся на 24 позиції в рейтингу оборонних компаній світу — Finance.ua

«Укроборонпром» піднявся на 24 позиції в рейтингу оборонних компаній світу Сьогодні 19:24 — Казна та Політика

«Укроборонпром» піднявся на 24 позиції в рейтингу оборонних компаній світу

Держконцерн «Укроборонпром» (нині - АТ «Українська оборонна промисловість») піднявся із 89 на 65 місце у рейтингу оборонних компаній за версією видання Defense News.

Про це йдеться в оновленому рейтингу від Defense News.

У статистичних показниках вказано, що дохід компанії, яка працює виключно в оборонній сфері, у 2022 році становив 1,28 млрд, у 2021 році - 754,75 млн доларів, що показує 70% зростання.

При цьому у першій десятці рейтингу — шість компаній зі США, три — з Китаю та одна — з Великої Британії.

Нагадаємо, 28 червня діяльність держконцерну «Укроборонпром» було припинено та замість нього утворено АТ «Українська оборонна промисловість».

Кабінет Міністрів призначив нового керівника АТ «Українська оборонна промисловість» — ним став 31-річний Герман Сметанін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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