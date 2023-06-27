Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства «Укроборонпрому» отримав підозру — Finance.ua

Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства «Укроборонпрому» отримав підозру Сьогодні 11:38 — Кримінал

Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства «Укроборонпрому» отримав підозру

На Хмельниччині правоохоронці викрили ексдиректора державного підприємства оборонної сфери у розтраті майна майже на пів мільйона гривень.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону оголосили колишньому посадовцю підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році під час свого перебування на посаді директора одного з держпідприємств концерну «Укроборонпром» посадовець використав кошти підприємства не за призначенням. Внаслідок протиправних дій колишнього директора підприємству завдано збитків на загальну суму понад 491 тисячу гривень.

Наразі фігуранту повідомлено підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Заходи проводились за оперативного супроводу УСБУ в Хмельницькій області.

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