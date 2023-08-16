Яка частина бюджету України йде на виплати військовим — дані Мінфіну
Грошове утримання військовослужбовців було найбільшою статтею видатків загального фонду державного бюджету і становило майже 520 млрд грн за сім місяців року — або третину всіх видатків за цей час
Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 серпня 2023 року.
«За січень-липень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1640,1 млрд грн. У липні видатки становили 231,8 млрд гривень», — сказано в повідомленні.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
- 669,9 млрд грн (у липні - 100,5 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями або 40,8% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-липень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн (у липні - 76,9 млрд грн).
- 406,3 млрд грн (у липні - 65,3 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 24,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:
- 276,9 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України;
- 78,6 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
- 304,6 млрд грн (у липні - 40,3 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:
- 158,6 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 105,5 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей.
- 92,3 млрд грн (у липні - 7,8 млрд грн) - на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу.
- 128,1 млрд грн (у липні - 11,3 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 7,8% від загального обсягу.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників на час воєнного стану.
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