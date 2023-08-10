Кабмін ухвалив рішення про доплати військовим: отримають до 100 тисяч гривень — Finance.ua

Кабмін ухвалив рішення про доплати військовим: отримають до 100 тисяч гривень Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Кабмін ухвалив рішення про доплати військовим: отримають до 100 тисяч гривень

Кабінет Міністрів затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників на час воєнного стану.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

«Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни. На позачерговому засіданні уряду ухвалили постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників», — написав він.

Розмір доплат:

на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця;

для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн;

для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн;

також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

«Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави», — наголосив очільник уряду.

Довідка Finance.ua:

після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували;

Верховна Рада України на засіданні 28 червня прийняла у другому читанні Закон № 9342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану». Закон передбачає, що військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 000 — 100 000 гривень — пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.