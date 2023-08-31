ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на 20 млрд євро — Finance.ua

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ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на 20 млрд євро

Казна та Політика
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ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на 20 млрд євро
ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на 20 млрд євро
Фонд допомоги Україні на період 2024−2027 років, який потрібен для забезпечення військових потреб ЗСУ, має бути створений до кінця року.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
«Спочатку про військову техніку. Я запропонував створити Фонд допомоги Україні на період 2024−2027 років, щоб забезпечити стійкість нашої військової допомоги», — йдеться у повідомленні.
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Цей Фонд, який буде вбудований у Європейський фонд миру, має стати ключовим елементом довгострокового внеску ЄС у безпеку України. Про це європейські лідери домовилися в червні.
«Я пропоную створити Фонд із бюджетом близько 5 мільярдів євро щороку. Це слід розглядати як стелю, а не цільовий показник витрат. Якби ми могли витрачати менше, було б набагато краще, але це має бути наша стеля для програми в середньостроковій перспективі наших зусиль з підтримки України», — сказав Боррель.
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За його словами, міністри оборони країн Європи обговорили цю тему і далі її планують обговорити міністри закордонних справ країн ЄС.
Боррель висловив сподівання, що до кінця року цей Фонд вдасться створити.
Нагадаємо, країни Європейського союзу з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні різноманітної допомоги на 72 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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