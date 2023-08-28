Ніхто нічого не гарантував: Мінфін про міжнародну допомогу Україні на 2024 рік — Finance.ua
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Ніхто нічого не гарантував: Мінфін про міжнародну допомогу Україні на 2024 рік

Казна та Політика
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Ніхто нічого не гарантував: Мінфін про міжнародну допомогу Україні на 2024 рік
Ніхто нічого не гарантував: Мінфін про міжнародну допомогу Україні на 2024 рік
Питання щодо отримання Україною міжнародної допомоги на 2024 рік ще не визначене остаточно, і зараз ведуться перемовини з партнерами щодо забезпечення фінансування потреб України наступного року.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, зазначивши, що ніхто нікому ще нічого не гарантував, ситуація не є визначеною, проте так було і минулого року.
«Ситуація не є визначеною і ніхто нікому ще нічого не гарантував. Але так було і в минулому році. І на цей рік ми зможемо профінансувати всі видатки, в тому числі видатки сектору безпеки і оборони. На наступний рік ми ведемо перемовини з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб», — сказав міністр.
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Він висловив сподівання, що Україні вдасться переконати партнерів з Євросоюзу, США, інших країн G7 та МВФ, що наша держава потребує цієї допомоги і ця допомога використовується за призначенням.
«Ми готові будемо звітувати за кожен долар отриманої допомоги. Ми вже це робимо. У нас є досить тісна співпраця зі структурами з боку США, в нас постійно проводиться аудит, і кожен долар допомоги з боку США контролюється досить жорстко, і ми постійно надаємо всю інформацію, щоб продемонструвати, яким чином ця допомога використовується. Тому я можу з впевненістю сказати, що ми розуміємо, яким чином звітувати і доводити нашим партнерам, що кошти використовуються за призначенням», — зазначив очільник Мінфіну.
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Що стосується цьогорічних видатків на безпеку і оборону, Марченко розповів, що на 2023 рік в бюджеті запланована сума понад 1,6 трлн грн на цю сферу, і це є найбільшою статтею бюджету.
«Це більше, ніж податки, які ми збираємо, і тому ми постійно в досить складному становищі, шукаємо додаткові джерела, щоб профінансувати ці додаткові видатки», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

  • у травні 2022 року Україна вела перемовини про отримання $11 мільярдів міжнародної допомоги;
  • у Національному банку зазначили, що міжнародна фінансова підтримка буде дуже важливою, оскільки для фінансування дефіциту бюджету 2024 року потрібно щонайменше $37 млрд, тоді як за підсумками цього року міжнародна допомога сягне $42 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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