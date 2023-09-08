Європа випереджає США в наданні допомоги Україні — Finance.ua

Європа випереджає США в наданні допомоги Україні Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Європа випереджає США в наданні допомоги Україні

Європа вперше з початку війни суттєво обігнала Сполучені Штати в обсягах зобов’язань надання допомоги Україні, загальні зобов’язання Європи тепер вдвічі більші, ніж американські.

Такого висновку дійшли експерти Кільського інституту світової економіки, які готують дослідження Ukraine Support Tracker.

Основною причиною такої ситуації вони вважають насамперед запроваджений ЄС новий «Механізм для України». Влітку Європейський Союз надіслав чіткий сигнал, оголосивши про новий багаторічний пакет підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, який планується надати в період між 2023 і 2027 роками, що подвоює загальні зобов’язання ЄС. «Механізм допомоги Україні» є частиною бюджетних планів ЄС до 2027 року, він демонструє постійне зобов’язання підтримувати Україну.

Водночас також окремі європейські країни збільшили свою підтримку за допомогою нових багаторічних пакетів. Серед таких зобов’язань, зокрема, 4-річний пакет військової підтримки Німеччини вартістю 10,5 мільярдів євро (2024−2027 рр.) та «Програма підтримки Нансена» Норвегії вартістю 6,6 млрд євро протягом 5 років. Данія, Велика Британія, Швейцарія, Швеція, Португалія та Литва також ухвалили додаткові багаторічні пакети.

Що стосується нових короткострокових зобов’язань з Європи, то, зокрема, Німеччина надасть допомогу на суму 619 мільйонів євро, а Велика Британія — на суму 286 мільйонів євро.

Tracker прослідкував загалом зобов’язання допомоги на суму 156 мільярдів євро, виділених усіма основними європейськими донорами (ЄС і не члени ЄС) порівняно з менш ніж 70 мільярдами євро США.

«Дивно, як швидко Європа просунулася до нової та змістовної багаторічної програми підтримки України. Вперше США зараз значно відстають, зокрема тому, що впродовж останніх місяців не було жодних значущих нових обіцянок США. Подвоєння допомоги ЄС є значним зрушенням порівняно з першим роком війни, коли США чітко лідирували», — прокоментував висновки дослідження Крістоф Требеш, керівник групи, яка готує Ukraine Support Tracker, і директор дослідницького центру Кільського інституту.

Читайте також ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на 20 млрд євро

Він при цьому висловив сподівання, що партнери не будуть затягувати з наданням обіцяної допомоги, як раніше траплялося нерідко.

У відсотках від національних ВВП країною, яка зараз найбільше підтримує Україну, є Норвегія; її допомога Україні сягає 1,7% ВВП. При цьому половина «Програми підтримки Нансена» вартістю 6,6 мільярда євро спрямована на військову допомогу, інша половина — на фінансову та гуманітарну допомогу.

Далі в цьому рейтингу йдуть Литва, Естонія та Латвія, які залишаються на перших позиціях прихильників України.

Данія посідає зараз 4 місце, її допомога становить 1,1% ВВП, зокрема, завдяки Данському національному українському фонду, який загалом виділяє Києву майже 3 мільярди євро. Найбільші частини фонду становить військова допомога, яка розрахована на 2023 і 2024 роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.