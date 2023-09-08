Ще $600 млн: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua

Ще $600 млн: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні Сьогодні 10:13 — Казна та Політика

Ще $600 млн: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України, який має забезпечити її потреби на полі бою.

Про це повідомляє пресслужба американського оборонного відомства.

Пакет вартістю у 600 мільйонів доларів надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Він міститиме обладнання для посилення системи протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.

Зокрема, до нового пакету військової допомоги від США увійшли:

обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105-мм артилерійські снаряди;

засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

боєприпаси для розмінування та знищення перешкод;

обладнання для розмінування;

підтримка і обладнання для тренувань, технічного обслуговування і забезпечення діяльності.

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Нагадаємо, 6 вересня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 175 мільйонів доларів, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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