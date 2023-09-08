Ще $600 млн: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще $600 млн: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Казна та Політика
90
Ще $600 млн: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Ще $600 млн: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України, який має забезпечити її потреби на полі бою.
Про це повідомляє пресслужба американського оборонного відомства.
Пакет вартістю у 600 мільйонів доларів надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Він міститиме обладнання для посилення системи протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.
Читайте також
Зокрема, до нового пакету військової допомоги від США увійшли:
  • обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
  • боєприпаси для розмінування та знищення перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • підтримка і обладнання для тренувань, технічного обслуговування і забезпечення діяльності.
Читайте також
Нагадаємо, 6 вересня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 175 мільйонів доларів, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.
Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.