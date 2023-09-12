Німеччина виділить Україні додаткові 20 млн євро — Finance.ua
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Німеччина виділить Україні додаткові 20 млн євро

Казна та Політика
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Німеччина виділить Україні додаткові 20 млн євро
Німеччина виділить Україні додаткові 20 млн євро
Влада Німеччини збільшить невідкладну гуманітарну допомогу Україні на 20 млн євро. Її спрямують на підготовку до зимового періоду.
Про це повідомила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на брифінгу у Києві у понеділок, 11 вересня.
«Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо ще раз невідкладну гуманітарну допомогу обсягом 20 млн євро. Лише цього року наша гуманітарна допомога сягає 380 млн євро. Ми підтримуємо Україну в її обороні від російської агресії в економічному плані, зброєю та гуманітарною допомогою. Із 22 млрд євро Німеччина є другим донором України у світі», — заявила вона.
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Бербок припустила, що влітку було менше атак росії на інфраструктуру України, бо кремль зберігає ракети на зиму — «коли удари відчуватимуться болючіше».
Раніше Державна інспекція енергетичного нагляду Укрaїни повідомила, що понад 5,5 тисячі об'єктів теплоенергетики отримали підтвердження стану готовності до роботи в опалювальний сезон.
В Україні вже відремонтовані та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт. Це понад 60% від загальної кількості.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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