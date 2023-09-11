До опалювального сезону готово понад 5 тисяч об'єктів теплоенергетики — Держенергонагляд — Finance.ua
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До опалювального сезону готово понад 5 тисяч об'єктів теплоенергетики — Держенергонагляд

Казна та Політика
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Понад 5,5 тисячі об'єктів теплоенергетики отримали підтвердження стану готовності до роботи в опалювальний сезон, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду Укрaїни.
В Україні триває масштабна підготовка до опалювального періоду 2023/2024 років (ОП).
Наразі Держенергонаглядом проінспектовано 2 224 енергетичних об'єкти: 329 джерел теплової енергії з приєднаними до них тепловими мережами та 1 895 систем теплопостачання споживачів. За результатами моніторингу зафіксовано 4 тисячі зауважень щодо порушень вимог норм і правил у сфері теплопостачання.
Керівникам закладів та установ були надані рекомендації з можливими технічними рішеннями. На сьогодні суб'єктами господарювання усунуто 557 зауважень. Зі свого боку Держенергонагляд тримає на контролі стан усунення зауважень.
За результатами роботи комісій, представниками територіальних органів відомства підтверджено стан готовності 5 569 об'єктам у сфері теплопостачання: 422 джерелам теплової енергії та 5 147 тепловим господарствам споживачів теплової енергії.
За матеріалами:
УНН
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