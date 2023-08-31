Україна відремонтувала понад 60% енергоблоків ТЕС — Finance.ua
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Україна відремонтувала понад 60% енергоблоків ТЕС

Енергетика
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Україна відремонтувала понад 60% енергоблоків ТЕС
Україна відремонтувала понад 60% енергоблоків ТЕС
В Україні вже відремонтовані та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт. Це понад 60% від загальної кількості.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Так, після завершення капітального ремонту енергетики під'єднали до мережі енергоблок на одній із ТЕС робочою потужністю 190 МВт.
Таким чином енергетики продовжують готувати енергосистему до нового опалювального сезону.
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Нині триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації. Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Водночас Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об'єктів.
18 серпня стало відомо, що в новому опалювальному сезоні Центренерго залучить 8 енергоблоків сумарною потужністю 1640 МВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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