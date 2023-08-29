В Україні відкрили нове газове родовище на мільярд кубометрів — Finance.ua

В Україні відкрили нове газове родовище на мільярд кубометрів Сьогодні 21:30 — Енергетика

В Україні відкрили нове газове родовище на мільярд кубометрів

«Укргазвидобування» відкрило нове родовище газу, запаси якого оцінюються в мільярд кубометрів блакитного палива.

Про це повідомляє «Нафтогаз України», в структуру якого входить «Укргазвидобування».

«Нафтогазова ділянка вивчалася „з нуля“, родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що «Укргазвидобування» продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі й планує тут буріння нових свердловин.

Нагадаємо, це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік.

Нещодавно Група Нафтогаз запустила в роботу дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тис. куб. м блакитного палива на добу.

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Економічна Правда За матеріалами:

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