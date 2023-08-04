«Укрнафта» розпочне будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року — Finance.ua
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«Укрнафта» розпочне будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року

Енергетика
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«Укрнафта» розпочне будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року
«Укрнафта» розпочне будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року
Компанія «Укрнафта» планує розпочати будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року та ще тридцяти — у 2024 році.
Про це пише директор компанії Сергій Корецький.
Чотири свердловини «Укрнафта» побудує сама, а до пʼяти залучить інші бурові підприємства.
Також «Укрнафта» працює у сфері надрокористування: поновила дію одного спецдозволу, ще один продовжила, до чотирьох внесла зміни та для 12 готує документи на розширення меж, працює над купівлею нових.
Разом із державним науково-виробничим підприємством «Геоінформ України» компанія провела роботу із ідентифікації свердловин і планує поступово ввести їх в експлуатацію.
Нагадаємо, у липні «Укрнафта» розпочала буріння нової нафтової свердловини № 105 на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
theБабель
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