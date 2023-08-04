«Укрнафта» розпочне будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року — Finance.ua

«Укрнафта» розпочне будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року Сьогодні 21:30 — Енергетика

«Укрнафта» розпочне будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року

Компанія «Укрнафта» планує розпочати будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року та ще тридцяти — у 2024 році.

Про це пише директор компанії Сергій Корецький.

Чотири свердловини «Укрнафта» побудує сама, а до пʼяти залучить інші бурові підприємства.

Також «Укрнафта» працює у сфері надрокористування: поновила дію одного спецдозволу, ще один продовжила, до чотирьох внесла зміни та для 12 готує документи на розширення меж, працює над купівлею нових.

Разом із державним науково-виробничим підприємством «Геоінформ України» компанія провела роботу із ідентифікації свердловин і планує поступово ввести їх в експлуатацію.

Нагадаємо, у липні «Укрнафта» розпочала буріння нової нафтової свердловини № 105 на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області.

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