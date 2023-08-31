Світовий банк виділить $232 млн на відновлення пошкодженого внаслідок війни житла в Україні — Finance.ua
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Світовий банк виділить $232 млн на відновлення пошкодженого внаслідок війни житла в Україні

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Світовий банк виділить $232 млн на відновлення пошкодженого внаслідок війни житла в Україні
Світовий банк виділить $232 млн на відновлення пошкодженого внаслідок війни житла в Україні
Світовий банк виділить $232 млн на відновлення пошкодженого внаслідок війни житла в Україні.
Про це йдеться на сайті фінустанови.
Проєкт HOPE передбачає виплати понад 100 000 українським родинам у 5 регіонах на дрібний ремонт пошкодженого житла. Зазначається, що вони зможуть замінити розбиті вікна чи відремонтувати дах.
Фінансування ініціативи складається з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку в розмірі $70 млн, забезпеченої гарантією уряду Японії, та гранту в розмірі $162,5 млн від багатостороннього донорського Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.
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Також згодом очікується близько $800 млн додаткового фінансування проєкту від Світового банку та його партнерів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків.
У пресслужбі додали, що від повномасштабного вторгнення рф постраждало 7% загального житлового фонду України. Водночас станом лютий поточного року загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України, оцінювалася більш ніж у $50 млрд.

Довідка Finance.ua:

  • за підсумками червня 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, оцінюється у $150,5 млрд (за вартістю заміщення);
  • у загальному обсязі прямих збитків найбільшу частку складають втрати житлового фонду — $55,9 млрд, враховуючи збитки приблизно $1 млрд від затоплень та руйнувань житлових будинків внаслідок підриву ГЕС. Детальніше про кожну статтю втрат внаслідок війни читайте тут.

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